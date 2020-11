Bendsneyder naar WK Supersport: “Plezier maken en presteren”

Bij EAB Racing is hij de opvolger van Steven Odendaal, die geen al te best seizoen kende binnen de gelederen van teambaas Freddie Schoenmakers. Voor Bendsneyder is het komend seizoen zaak om zich weer te laten zien. De 21-jarige coureur kende twee matige seizoenen bij NTS RW Racing, het Nederlandse Moto2-team. Bij die formatie sloot hij zijn seizoen overigens goed af met drie sterke wedstrijden aan het eind van het seizoen. Dat was echter niet genoeg om teambazen in de GP-paddock nog te overtuigen van zijn kunnen, liet Bendsneyder maandag in gesprek met Motorsport.com weten.

“Ik maak in het WK Supersport een nieuwe stap in m’n carrière”, begon Bendsneyder. “[Wereldkampioen Andrea] Locatelli heeft laten zien dat hij in zijn eerste jaar heel goed mee kon komen. Mijn doel is ook om voorin mee te rijden en weer op het podium te staan, zoals het vroeger ook ging.” Presteren bij zijn nieuwe team staat voorop voor Bendsneyder, maar het hervinden van plezier in de sport is ook een doel: “Het plezier was dit jaar op sommige momenten ver te zoeken”, geeft hij toe. “Dat is ook wel een stukje geweest wat ik heb gezegd tijdens dit seizoen: plezier moet er ook in zitten. Dan kom je ook weer bij prestaties en motivatie, dat zit allemaal dicht bij elkaar. Als je dat mist, kan het heel lastig worden. Ik heb voor komend seizoen maar één doel voor ogen en dat is vooraan meedoen in het kampioenschap.”

Bendsneyder krijgt bij EAB Racing een Yamaha R6 tot zijn beschikking, ook de machine waarmee Locatelli afgelopen seizoen kampioen werd. Hij richtte zijn blik op de WSBK-paddock nadat de deuren bij de Grand Prix-teams gesloten bleven. “In de eerste helft van het seizoen ging het gewoon niet en heb ik heel weinig laten zien”, vervolgde Bendsneyder. “Op dat moment waren er eigenlijk geen teams. Aan het eind van het seizoen hebben er nog wel een aantal teams nagedacht na mijn prestaties, maar dat is het spelletje. Dat blijft ook jammer aan de sport. Je moet in de eerste vier races van het seizoen presteren, dan heb je een contract. Wat er daarna gebeurt maakt eigenlijk niets uit. Normaal had je tot de overzeese races de tijd om je te bewijzen, maar dat is tegenwoordig anders. Ik ben blij met wat ik nu heb.”

Het seizoen van Bendsneyder begint in april op het TT Circuit te Assen, waar het WK Superbikes dan de eerste afspraak heeft.