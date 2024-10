Bendsneyder scoort podiumplek in slotrace World Supersport-seizoen

Kort na zijn noodgedwongen vertrek bij Moto2-team Preicanos vond Bo Bendsneyder onderdak bij MV Agusta Reparto Corse, waarvoor hij de laatste twee raceweekenden in het World Supersport zou afwerken. De Nederlander debuteerde vorige week met een achtste en vijfde plaats in Estoril en mocht afgelopen weekend opnieuw in actie komen, ditmaal tijdens de seizoensfinale in Jerez de la Frontera. Op dat circuit kwam Bendsneyder eerder dit jaar nog hard ten val tijdens de Moto2-race, waarbij hij zijn sleutelbeen brak en vervolgens drie raceweekenden langs de kant stond. Zijn tweede raceweekend van het jaar op het Spaanse circuit verliep echter veel beter.

In de kwalificatie kwam Bendsneyder nog niet helemaal uit de verf met een veertiende tijd. Vanaf die positie moest hij dan ook aan de openingsrace in Zuid-Spanje beginnen. Gedurende de race over zeventien ronden knokte de Rotterdammer zich uiteindelijk naar een keurige zevende positie, waarmee hij negen punten verzamelde voor het kampioenschap. Ten Kate Yamaha-rijder Stefano Manzi zegevierde in Jerez door af te rekenen met Yari Montella en Adrian Huertas, die aan zijn derde plek genoeg had om de wereldtitel veilig te stellen. Marcel Schrötter en Lucas Mahias completeerden de top-vijf. In de race reed Bendsneyder bovendien de op zes na snelste ronde van de race, waarmee hij zich voor de tweede race verzekerde van een keurige zevende startplek.

Dubbel voor Manzi, Bendsneyder verslaat wereldkampioen

Can Öncü greep in de zondagse hoofdrace de kopstart, maar zou nog in de openingsronde onderuit gaan en de leiding overdragen aan Manzi. Valentin Debise en Huertas kwamen achter de Ten Kate-rijder aan, terwijl Bendsneyder goed was gestart en met polesitter Federico Caricasulo om de vierde positie streed. De Reparto Corse-rijder won die strijd, mede doordat Caricasulo in de negende ronde uit de race crashte. Bendsneyder kon vervolgens het tempo opvoeren en met enkele ronden voor de boeg wist hij kampioen Huertas te verschalken en de derde plek over te nemen.

Manzi stond intussen onder druk van Debise, terwijl Bendsneyder in de slotronden ook de aansluiting vond bij de twee leidende Yamaha's. Tot een inhaalactie kwam het niet. Manzi boekte zo zijn tweede zege van het weekend, het laatste waarin Ten Kate met de Yamaha YZF-R6 in actie kwam voor de overstap naar de YZF-R9. Achter Debise legde Bendsneyder dus beslag op de derde plek, zijn eerste podium in het World Supersport en zijn eerste podiumplek sinds de Moto2-race in Austin in 2023. Huertas moest genoegen nemen met P4, voor Schrötter, Jorge Navarro, Mahias, Montella, Bahattin Sofuoglu en Simone Corsi op de tiende stek.

De wereldtitel in het World Supersport was dus voor Huertas, die uiteindelijk 439 punten scoorde en daarmee 24 punten voor Manzi eindigde. Montella completeerde de top-drie met een achterstand van 57 punten. Hoewel Bendsneyder slechts twee raceweekenden in actie kwam, scoorde hij 44 punten om in het eindklassement de achttiende plek in te nemen. De beste Nederlander in de eindstand was Glenn van Straalen, die na een elfde en twaalfde plek in Jerez als achtste eindigde in het kampioenschap.