Folger en Laverty met BMW-satellietteams in WK Superbikes

Motorsport.com kon in een eerder stadium al melden dat BMW interesse had om een satellietteam op te starten. Het BMW Motorrad WSBK Team heeft een overeenkomst gesloten met RC Squadra Corse. Het Italiaanse team van Roberto Colombo kwam al eerder uit in het WK Superbikes en was afgelopen seizoen actief in het WK Supersport. Het team krijgt Eugene Laverty als coureur. Hij reed in 2020 voor het fabrieksteam, maar moest plaatsmaken na de komst van Michael van der Mark. Laverty gaan zijn races bij RC combineren met een functie als officiële testrijder.

Voormalig MotoGP-rijder Folger komt in actie met het Duitse Bonovo Action, de formatie waarmee hij ook in het IDM reed. Bonovo en Folger kwamen eerder dit jaar al in actie in het WK Superbikes. Tijdens de races in Barcelona en Estoril stonden ze met een wildcard aan de start. Dat was echter met Yamaha. Folger scoorde in beide weekenden een totaal van 21 punten. In 2021 krijgen beide BMW-satellietteams de beschikking over de nieuwe M 1000 RR.

“We kijken echt uit naar de samenwerking met Bonovo Action en RC Squadra Corse”, zei BMW Motorrad-teambaas Marc Bongers. “De samenwerking met deze teams zorgt ervoor dat we ons WSBK-project kunnen versterken. Ze zullen in nauw contact staan met het fabrieksteam. Het voordeel is dat we meer feedback kunnen verzamelen. De teams zijn sterk, ook wat de coureurs betreft. Jonas Folger en Eugene Laverty zijn niet alleen snel, maar ze hebben ook jarenlange ervaring en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de BMW M 1000 RR. Het is geweldig dat Eugene bij ons blijft, we heten Jonas welkom in de BMW-familie.”

BMW introduceert in 2021 de nieuwe M 1000 RR, maar tijdens de post-race test in Estoril kwam Van der Mark nog met de oude machine in actie. Tijdens de meest recente test in Aragon was BMW niet van de partij. Kawasaki kwam daar wel met de nieuwe motorfiets in actie.