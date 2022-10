Nadat hij eerder op de dag de Superpole-race had gewonnen, mocht Toprak Razgatlioglu zondag wederom van pole-position vertrekken. WK-leider Alvaro Bautista en Jonathan Rea vergezelden hem op de voorste startlijn van het San Juan Villicum-circuit. Bautista won zaterdag Race 1 en werd tweede in de Superpole-race. Rea eindigde in die manches als tweede en derde.

Met de winst in de Superpole-race maakte Razgatlioglu zijn fout in Race 1 enigszins goed. De Turk ging in de eerste wedstrijd onderuit en kwam pas als vijftiende binnen. Hiermee liep hij grote, bijna fatale, schade op in de titelstrijd met Bautista en Rea.

Rinaldi en Lowes vechten mee voor de kop

Rea had van de drie piloten op de eerste rij de beste start en pakte de leiding in de race over 21 ronden. Ook Michael Rinaldi was geweldig weg vanaf de vierde vertrekplaats. De Italiaan zette in de eerste bochtencombinatie zijn Ducati brutaal tussen de machines van Rea en Razgatlioglu en nam de koppositie over. Alex Lowes ging ook langs Razgatlioglu en sloot als derde aan. Bautista viel terug naar P5.

In de openingsfase werd er flink geknokt tussen het leidende vijftal. Rea pakte Rinaldi in de tweede ronde, maar ging wijd en viel terug naar de zesde plaats. Ook Lowes ging even aan de leiding. Rinaldi kwam in de derde omloop weer terug aan kop, maar teamgenoot Bautista was hem twee ronden later de baas. Rinaldi moest daarna ook Razgatlioglu, Lowes en uiteindelijk ook Rea voorbij laten.

Bautista weer te sterk

Toen de kruitdampen halverwege de race optrokken, bleken Bautista en Razgatlioglu er tussenuit te zijn geknepen. Een dikke tel achter hen lag het Kawasaki-duo, met Lowes voor Rea. Rinaldi, vijfde, had een flinke achterstand opgelopen en moest zien af te rekenen met de Honda's van Xavi Vierge en Iker Lecuona. In de tweede helft van de race kon Razgatlioglu het moordende tempo van Bautista niet meer bijhouden. Bautista liep per ronde verder weg van de titelverdediger en finishte met ruim drie seconden voorspring als eerste. Rea rekende vier ronden voor het einde af met teammaat Lowes en werd derde. Zijn achterstand op Bautista bedroeg bijna tien volle tellen. Rinaldi versloeg de Honda's voor P5. Michael van der Mark finishte op de tiende plek.

Axel Bassani, zaterdag derde in Race 1, kreeg een long lap penalty voor gevaarlijk rijgedrag. De Italiaan gaf hier geen gehoor aan, waarop de stewards bestraften hem met een dubbele long lap penalty. Ook die werd genegeerd, waardoor het uiteindelijk een ride through penalty werd. Bassani werd uiteindelijk twintigste.

Bautista gaat met nog twee raceweekenden te gaan aan de leiding met 507 punten. Razgatlioglu staat tweede dankzij 425 punten, Rea volgt met 409 punten op de derde plaats. Het Superbike-circus slaat in het weekend van 11 tot en met 13 november zijn tenten op in Indonesië. De elfde en voorlaatste ronde van het kampioenschap vindt plaats op het Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Uitslag Race 2 WK Superbike, Villicum