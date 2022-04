Bautista snelste in Assen, Van der Mark mist kracht bij rentree

De tweede ronde van het WK Superbikes vindt dit weekend in Assen plaats. Op vrijdag produceerde Bautista de snelste tijd. In de tweede training produceerde hij een 1.34.382 en dat bleek de snelste tijd van de dag. In het dagklassement stond hij daarmee aan kop. Achter hem stonden de fabrieks-Kawasaki’s van Jonathan Rea en Alex Lowes. Toprak Razgatlioglu, de regerend wereldkampioen in WSBK, eindigde op de vierde plek. Hij ging eerder op de dag nog aan de leiding in de eerste training voor Iker Lecuona en Bautista. Op de negende plek was Scott Redding de beste BMW-piloot.

In de middagsessie was het beduidend warmer met een aangename 18 graden Celsius buitentemperatuur. Helaas kwamen niet alle 25 coureurs meer in actie. Eugene Laverty ging vroeg op de dag hard onderuit in de Ramshoek en werd geraakt door zijn motor. Hij bezeerde daarbij zijn hand en moest zich bij de artsen melden. Die hielden hem de rest van de dag aan de kant, maar Laverty wordt voor de start van de derde training opnieuw geëvalueerd. Wellicht komt de satellietrijder van BMW dan toch nog aan de start.

De tweede training lag ook nog enige tijd stil. Dat kwam omdat Honda-coureur Lecuona, vorig jaar nog met KTM in de MotoGP, crashte in de derde bocht. De jonge Spanjaard had pijn, maar met behulp van de marshals kon hij overeind komen. Lecuona ging naar het medisch centrum op het TT Circuit, maar werd daar fit bevonden. Hij kwam later op de middag ook weer in de baan.

Van der Mark is terug in het WK Superbikes

Voor Michael van der Mark waren de trainingen op het TT Circuit zijn eerste actie van dit seizoen. Een ongelukkige beenbreuk in de voorbereiding was een forse streep door de rekening van Van der Mark, die aan zijn tweede BMW-seizoen bezig is. Van der Mark eindigde met een 1.37.458 in de ochtendsessie. Hij reed die training zeventien ronden. In de middag herhaalde hij dat aantal, maar ging hij ruim sneller. Van der Mark verbeterde zich naar 1.36.720. Dat was goed voor de twintigste plek in de sessie.

Meer over het WK Superbikes in Assen: Vijf zaken om op te letten tijdens het WK Superbikes in Assen

Nieuwe podiumplekken - Van der Mark haalde al zeven keer het podium in Assen - lijken dit weekend te hoog gegrepen. Feit is dat de Rotterdammer in ieder geval weer aan de start staat, al moet hij zich zaterdagochtend voor het begin van de derde training nog wel bij de artsen melden voor een evaluatie.

De Superpole voor de eerste race begint zaterdagochtend om 11.10 uur, om 14.00 uur doven de lichten voor de eerste race van het weekend.

Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images