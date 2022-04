Bautista overtuigend naar overwinning in Superpole-race

Jonathan Rea en Alvaro Bautista maakten er zaterdag in de eerste WK Superbike-race van het seizoen gelijk een spektakelstuk van, waarin eerstgenoemde de winst pas in de laatste meters veiligstelde. Zondag, in de eerste Superpole-race van 2022, was het minder spannend en revancheerde Bautista zich met een dominante zege.

Bautista startte de Superpole-race op MotorLand Aragón achter Toprak Razgatlioglu als tweede. Die volgorde bleef in de eerste drie bochten na de start onveranderd, maar in bocht 4 ging Bautista de regerend wereldkampioen alsnog voorbij. Vervolgens reed de Spaanse coureur van Ducati probleemloos naar de winst voor eigen publiek.

Daarbij werd Bautista geholpen door het feit dat het gevecht om de tweede plek bijzonder spannend was tussen Rea, Razgatlioglu en Michael Ruben Rinaldi. Die strijd werd uiteindelijk een prooi voor Rea, waardoor hij later op zondag achter Bautista als tweede mag starten in de hoofdrace. Razgatlioglu maakte de eerste startij compleet, door Rinaldi in de tiende en laatste ronde in bocht 16 te passeren. De Turkse coureur drukte zijn voorwiel 0,059 seconde eerder over de streep dan zijn Italiaanse concurrent.

De WSBK-hoofdrace op MotorLand Aragón begint vanmiddag (zondag) om 14.00 uur.

Uitslag Superpole-race op MotorLand Aragón: