Bautista wint ook Superpole-race in Barcelona, Rea onderuit

Het WK Superbikes is op het Circuit de Barcelona-Catalunya bezig aan het vierde raceweekend van het jaar. In de voorgaande drie weekenden ging de winst in acht van de negen wedstrijden naar Alvaro Bautista. Toprak Razgatlioglu won de Superpole-race in Indonesië, maar verder mocht Bautista steevast plaatsnemen op de hoogste trede van het podium.

Zaterdag voegde Bautista ook de winst van Race 1 in Barcelona toe aan zijn erelijst, zondag was hij vervolgens opnieuw trefzeker in de Superpole-race. De Ducati-coureur vertrok vanaf pole-position en kwam geen moment in de problemen. Na tien ronden racen over het Catalaanse asfaltlint reed hij met een voorsprong van ruim twee seconden op de nummer twee over de finish. Ook een lichte regenbui in de laatste ronden bracht zijn overwinning niet in gevaar.

De tweede plaats was voor Razgatlioglu, na een mooie inhaalrace vanaf de achtste startplek. De Turkse coureur had een goede start en lag na de eerste bocht al vijfde. Later in de openingsfase ging hij ook Alex Lowes en Jonathan Rea voorbij, waarna hij zich bij Bautista’s teamgenoot Michael Ruben Rinaldi meldde in de strijd om P2. Ook de Italiaan viel ten prooi aan Razgatlioglu, maar laatstgenoemde slaagde er vervolgens niet in de aansluiting te vinden bij leider Bautista.

Sterker nog, het bleef spannend tussen Razgatlioglu, Rinaldi en Rea om de tweede plek. Ze wisselden meermaals van positie, maar bij het ingaan van de laatste omloop kwam Rea ten val. De Noord-Ier maakte bij het aanremmen voor bocht 1 contact met de natte witte lijn. De derde plek ging uiteindelijk, na een veelbewogen slotfase, naar Andrea Locatelli. Iker Lecuona werd vierde, voor Lowes, Dominique Aegerter en Garrett Gerloff. Rinaldi viel in de laatste ronde ver terug en werd slechts achtste.

Race 2 van het WK Superbikes-weekend in Barcelona begint zondag om 14.00 uur.

WK Superbikes 2023: De uitslag van de Superpole-race in Barcelona