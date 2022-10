Bautista verstevigt koppositie met zege in Race 2 Portimao

Jonathan Rea ging in de openingsfase van Race 2 op het Autódromo Internacional do Algarve aan kop, nadat hij polesitter Toprak Razgatlioglu in de eerste ronde had verschalkt in bocht 5. Achter Rea en Razgatlioglu sloot Alvaro Bautista aan op de derde plaats.

Razgatlioglu heroverde in de zevende ronde de koppositie, door Rea terug te pakken in de eerste bocht. Een ronde later probeerde Rea op hetzelfde punt de situatie weer om te draaien, maar Razgatlioglu verdedigde de koppositie met succes. Even later ging de Noord-Ier de regerend wereldkampioen alsnog voorbij, waarna ook Bautista zich begon te bemoeien met het gevecht. De Ducati-rijder ging in de tiende van in totaal twintig ronden voor de eerste keer aan kop, gevolgd door Rea en Razgatlioglu.

Rea kon het tempo vooraan uiteindelijk niet volhouden en liet zich de tweede plek ontmemen door Razgatlioglu, die vervolgens ook de leiding afpakte van Bautista. Dat laatste was van korte duur, want even later sloeg Bautista geholpen door de topsnelheid van zijn Ducati terug op het rechte stuk van start/finish. Daarna reed de Spanjaard naar zijn twaalfde zege van het seizoen, met 2,2 seconde voorsprong op nummer twee Razgatlioglu. Rea finishte als derde, voor Michael Ruben Rinaldi en Alex Lowes. Michael van der Mark werd, vanaf de achtste startplaats, twaalfde.

In het klassement verstevigde Bautista zijn koppositie. Hij heeft nu 56 punten voorsprong op nummer twee Razgatlioglu, met nog drie weekenden te gaan. Rea heeft inmiddels 82 punten minder dan Bautista.

De uitslag van Race 2 in Portimao in het WK Superbikes: