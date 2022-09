Bautista wint ook Superpole-race in Barcelona, Rea weer tweede

De Superpole-race over tien ronden werd verreden onder zonnige omstandigheden bij een temperatuur van 20 graden Celsius. Iker Lecuona mocht opnieuw proberen om zijn verrassende pole-position te verzilveren. De Honda-man eindigde zaterdag als zesde in Race 1. Naast hem op de voorste lijn namen de Kawasaki's van Alex Lowes en Jonathan Rea plaats op P2 en P3.

Bij het startschot was het echter WK-leider Alvaro Bautista die vanaf de vijfde plaats opnieuw de koppositie veroverde. De Ducatist domineerde een dag eerder Race 1. Net als toen probeerde de Spanjaard in de sprintwedstrijd meteen een flink gat te slaan. Rea en Lowes, die bij het vertrek wisten aan te sluiten, gaven in de eerste ronden echter goed partij. Titelverdediger Toprak Razgatlioglu viel bij de start juist een paar plekken terug, van P8 naar P10.

Lecuona kon bij de start geen vuist maken tegen Bautista. Behalve de beide Kawasaki's moest hij ook Andrea Locatelli voorlaten. Bij zijn ambitie om het verloren terrein goed te maken, ging de Spanjaard onderuit in de openingsronde. Het lukte Bautista gaandeweg om toch wat los te komen van Lowes en Rea. Voor de twee Kawasaki's zat er niets anders op dan maar met elkaar de strijd aan te gaan. Het duel werd in de laatste ronde beslist in de voordeel van Rea. Hij finishte op een seconde van Bautista als tweede. Voor Bautista was het zijn tiende zege van het seizoen.

Razgatlioglu beperkte de schade door na een inhaalrace als vierde aan te komen. Michael Rinaldi werd vijfde, voor Phillip Oettl, Xavi Vierge, Scott Redding en Loris Baz. Garrett Gerloff, fraai derde in Race 1, kwam niet verder dan P10. Voor Michael van der Mark werd de wedstrijd, die hij moest aanvangen vanaf de negentiende plaats, opnieuw een deceptie. De Nederlander was zaterdag uitgevallen. Omdat hij in die wedstrijd de start in contact was gekomen met Luca Bernardi, die onderuit ging, moest hij in de Superpole-race een long lap-penalty wegslikken. Het drama was helemaal compleet voor Van der Mark toen hij drie ronden voor het einde, knokkend in een groepje voor de laatste punten, onderuit ging.

In de strijd voor de wereldtitel staat Bautista nu op 369 punten. Razgatlioglu volgt met 319, met Rea (314) op plaats drie. Race 2 begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag: WK Superbikes Superpole-race Barcelona