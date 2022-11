Na een teleurstellende zaterdag begon de World Superbike-kampioen van dit seizoen Alvaro Bautista sterk op zondag. Bij de Superpole-race was hij op een opdrogende baan op Phillip Island de enige die op slicks durfde te starten. In het begin viel hij ver terug, maar uiteindelijk zou hij de korte race winnen. Toprak Razgatlioglu en Jonathan Rea finishten als tweede en derde. Michael van der Mark, die in de openingsfase aardig mee kon met het tempo vooraan en zich zelfs even in de top-drie meldde, viel ver terug omdat hij een pitstop maakte om van banden te wisselen.

In de tweede hoofdrace van het weekend maakte Alvaro Bautista een matige openingsfase mee. Na drie ronden lag hij op de vierde plek. Vier ronden later had hij Sam Lowes, Scott Redding en Rea echter alweer te pakken. De rest van de race draaide uit op een duel tussen Bautista en Rea. Razgatlioglu vocht zich voorbij Lowes naar de derde plaats, maar kon zich niet vooraan melden. Sterker, in de vijftiende ronde kon Lowes weer voorbij aan de Turk.

Aan het einde van de wedstrijd werd iedereen opgeschrikt door een zware crash van Eugene Laverty en Xavi Fores. Het leek erop alsof lichte regen de oorzaak was van het ongeval. Fores leek zonder kleerscheuren weg te komen. Laverty werd de ambulance ingevoerd en moest naar het medisch centrum. Hij zou echter wel bij bewustzijn zijn geweest. Omdat al meer dan twee-derde van de race was afgerond, besloot de wedstrijdleiding om de race niet meer te hervatten. Alvaro Bautista boekte zo zijn zestiende overwinning van het seizoen. Rea en Lowes maakten het podium compleet. Daarachter waren het Razgatlioglu. Andrea Locatelli, Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi en Phillip Oettl. Michael van der Mark kende een betere race dan op zaterdag en finishte de wedstrijd als twaalfde.

Uitslag tweede hoofdrace Superbike Phillip Island