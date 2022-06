Bautista klopt Razgatlioglu voor tweede WK Superbikes-zege in Misano

Met zijn zege in de Superpole-race verzekerde Toprak Razgatlioglu zich van de pole-position voor de tweede race van het WK Superbikes op Misano World Circuit Marco Simoncelli. De Yamaha-rijder behield de leiding bij de start, maar moest in de elfde bocht toezien hoe Alvaro Bautista hem passeerde. Lang kon de Spanjaard daar niet van genieten, want enkele bochten later kwam Razgatlioglu met een block pass weer voorbij. Het bleek wel de aftrap voor een flinke strijd om de koppositie, waarbij Bautista enkele succesvolle aanvallen deed in bocht 3, om in de volgende bocht weer gepasseerd te worden door de Yamaha.

Het duurde tot de zevende van 21 ronden voordat Bautista de beslissende aanval kon inzetten en opnieuw deed hij dat in bocht 3, waarna hij de counter van Razgatlioglu pareerde. De Turk probeerde daarna uit alle macht om in het achterwiel van de Ducati te blijven, maar dat bleek een onmogelijke klus. Na het ontvangen van een track limits-waarschuwing moest Razgatlioglu zijn concurrent laten gaan, waarna Bautista dominant naar zijn tweede overwinning van het weekend reed. Aan de finish bedroeg zijn voorsprong op de nummer twee maar liefst 7,1 seconden.

Achter Razgatlioglu ging de derde positie naar de teamgenoot van Bautista bij Ducati, Michael Ruben Rinaldi. De Italiaan stond zaterdag al op het podium in de eerste race en bevestigde zijn vorm door voor eigen publiek opnieuw een podiumplek te behalen. Ook bleef hij Jonathan Rea voor. De zesvoudig WK Superbikes-kampioen eindigde op de vierde plek en zag hierdoor zijn achterstand in het kampioenschap ten opzichte van Bautista groeien. Iker Lecuona was op P5 de beste Honda-rijder, voor het Italiaanse duo Andrea Locatelli en Axel Bassani. Alex Lowes stuurde de tweede Kawasaki naar de achtste positie, terwijl Scott Redding en Loris Baz (BMW) de top-tien completeerden. Ook Philipp Oettl, Roberto Tamburini, Luca Bernardi, Eugene Laverty en Illia Mykhalchyk scoorden punten.

Uitslag WK Superbikes Misano - Race 2