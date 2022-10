Pole-man Toprak Razgatlioglu moest zaterdag bij de start van de race over 21 ronden alles uit de kast halen om Jonathan Rea, tweede in de startvolgorde, achter zich houden. De Turk slaagde in de missie, maar op het lange rechte stuk van het San Juan Villicum-circuit had hij geen schijn van kans tegen de topsnelheid van de Ducati van Alvaro Bautista. De WK-leider uit Spanje moest bij het vertrek Iker Lecuona voor zich dulden, maar vloog op het rechte stuk naar voren. Nadat Bautista eerst Lecuona terug had gepakt, ging hij voorbij aan Rea en Razgatlioglu.

Razgatlioglu probeerde terug te slaan, maar gleed onderuit bij bocht 8. Bijna nam hij Bautista mee in zijn val. De Yamaha-man stapte weer op zijn motor, maar moest aansluiten op de 22e en laatste plaats. Door de commotie in de openingsronde kwam Rea aan kop, voor Axel Bassani en Lecuona, met Bautista op P4.

In de tweede ronde raasde Bassani met zijn Ducati langs Rea en werd daarmee de nieuwe leider. Bautista was ondertussen van de schrik bekomen en pakte Lecuona terug en verschalkte vervolgens ook Rea. In de achtste ronde was merkgenoot Bassani aan de beurt. Titelrivaal Rea rook het gevaar en drukte zich in dezelfde ronde langs Bassani. Maar Bassani gebruikte het vermogen van de Ducati optimaal en had een antwoord klaar.

De knokpartij van Rea en Bassani, met veel mooie inhaalacties, duurde bijna tot aan de finishvlag. Dit gaf Bautista de gelegenheid om te ontsnappen. Hij finishte met vijf seconden voorsprong - voor de dertiende keer dit seizoen - als eerste. De tweestrijd achter hem werd gewonnen door Rea. Lecuona kwam als vierde binnen, voor Michael Rinaldi, Alex Lowes en Scott Redding. Michael van der Mark maakte de top-tien compleet. Razgatlioglu wist nog iets naar voren te komen. Hij haalde in de laatste ronde Loris Baz in en pakte met een vijftiende plaats het laatste WK-punt.

Bautista gaat nu aan de leiding in het WK met 473 punten. Razgatlioglu heeft met 393 punten een achtstand van 80. Rea volgt met 386 punten op de derde plaats.

Race 2 start zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd. Daarvoor is er nog een korte Superpole-race, om 17.00 uur.

Uitslag Race 1 WK Superbikes, Villicum