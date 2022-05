Bautista sprint Razgatlioglu eruit in WSBK-openingsrace Estoril

In de kwalificatie op zaterdagochtend legde Jonathan Rea beslag op de pole-position voor de eerste WK Superbikes-race in het Portugese Estoril, met Toprak Razgatlioglu en Alvaro Bautista naast zich op de eerste startrij. Laatstgenoemde werd de verliezer van de startfase, want hij zag Andrea Locatelli voorbijkomen in de strijd om de derde stek. Tegen de tijd dat de Spanjaard zich langs Locatelli had geworsteld, had hij al een achterstand van drie seconden op Razgatlioglu en Rea. De twee belangrijkste titelkandidaten van vorig jaar gingen echter met elkaar in gevecht en dat gaf Bautista de kans om de achterstand weg te werken.

Zo ontstond er vooraan een strijd om de overwinning tussen drie coureurs, die elkaar weinig leken toe te geven. Pas in ronde 16 kwam daar verandering in: nadat Razgatlioglu in bocht 1 de binnenste lijn afdekte, werd Rea wijd gedwongen. Bautista kon hierdoor de tweede stek overnemen, terwijl Rea daarna geen vuist meer kon maken en op achterstand werd gezet. Vooraan zette Bautista druk op Razgatlioglu, waarbij de Yamaha-coureur de druk leek te weerstaan en zijn eerste zege van 2022 leek te gaan boeken.

Razgatlioglu overleefde in de laatste ronde de eerste bocht, maar op het allerlaatste moment gaf hij de zege toch nog uit handen. De Turk kwam slecht uit de laatste bocht en zag Bautista daarna voorbijkomen op het laatste rechte stuk richting de finish. De Spanjaard van Ducati boekte zo zijn vierde zege van het seizoen, op 0.126 seconde gevolgd door Razgatlioglu. Rea werd in de slotfase nog op vijf seconden gezet, maar mocht desondanks wel als nummer drie mee naar het podium. Op grote achterstand werd Locatelli best of the rest, relatief kort gevolgd door Honda-teamgenoten Xavi Vierge en Iker Lecuona. Alex Lowes werd zevende, voor Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi en Loris Baz op de tiende stek. Ook Xavi Fores, Axel Bassani, Luca Bernardi, Kohta Nozane en Eugene Laverty pakten punten mee in de eerste race in Estoril.

Zondag racen de WK Superbikes-coureurs nog twee keer in Portugal. Hun dag begint om 12.00 uur met de Superpole-race.

WK Superbikes Estoril - Uitslag race 1