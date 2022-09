Bautista klasse apart in Race 1 van WK Superbikes in Barcelona

Iker Lecuona, die voor het eerst in zijn Superbikes-loopbaan van pole-position mocht vertrekken, kende geen geweldige start. De Spanjaard moest toezien hoe Alvaro Bautista bij het vertrek vanaf de vijfde startplek naar de kop schoot. Toprak Razgatlioglu kende een nóg betere start in Catalonië. De Turk had zich slechts als achtste gekwalificeerd, maar sloot achter Bautista knap aan als tweede. Alex Lowes (tweede startplaats) nam de derde plaats in, voor Michael Rinaldi en Lecuona. Jonathan Rea had een wheelie bij het startschot en viel terug van de derde startplaats naar P7.

Titelverdediger Razgatlioglu probeerde raceleider Bautista te volgen, viel ook een keer aan in de openingsronde, maar moest al gauw zijn meerdere erkennen in de WK-leider. Bautista genoot na vijf ronden een voorsprong van zes tienden. Na tien ronden bedroeg het gat al meer dan een seconde.

Lecuona pakte in de eerste helft van de twintig ronden tellende wedstrijd Rinaldi en Lowes weer terug, maar tweede man Razgatlioglu bleek voor hem een maatje te groot. Ook Rea steeg twee plekken en lag halverwege de race vijfde. Nadat hij teamgenoot Lowes had verschalkt, passeerde Rea in de vijftiende ronde Lecuona voor P3.

In de slotfase was het beste er vanaf bij de banden van Razgatlioglu. Een op dreef geraakte Rea haalde hem zonder al te veel moeite in. Daarna werd de Yamaha-rijder opgeraapt door merkgenoot Garrett Gerloff, die Lowes en Lecuona in één inhaalactie had verschalkt.

Bautista ongenaakbaar

Bautista kreeg van dit alles helemaal niks mee. De Spanjaard was al gauw aan de horizon verdwenen en bouwde een ongelooflijke voorsprong op. In de laatste ronde deed Bautista het wat rustiger aan waardoor het verschil naar Rea iets terugliep, naar 8.6 seconden. Rea wist Gerloff achter zich te houden en finishte als tweede. Rinaldi werd vierde, voor Razgatlioglu, Lecuona, Lowes, Axel Bassani en Locatelli. Eugene Laverty maakte de top-tien compleet.

Voor Michael van der Mark was het een dag om gauw te vergeten. De Nederlander in dienst van BMW, gestart vanaf de negentiende plek, kwam in de eerste bochtencombinatie na de start in aanraking met de Ducati van Luca Bernardi die onderuit ging. Van der Mark zelf ging er na tien ronden uit met technische problemen. Ook teamgenoot Scott Redding zag de finish niet.

In het WK leidt Bautista met 357 punten, voor Razgatlioglu (313) en Rea (305). De Superpole-race begint zondag om 11.00 uur. Race 2 vangt 's middags om 14.00 uur aan.

Uitslag: Race 1 WK Superbikes Barcelona