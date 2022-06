Bautista doet goede zaken met dominante WK Superbikes-zege in Misano

De start verliep nog goed voor Yamaha-rijder Toprak Razgatlioglu, die meteen de leiding in handen nam op weg naar de eerste bocht van de 21 ronden tellende race in Misano Adriatico. Lang kon de Turkse wereldkampioen daar niet van genieten, want al snel kwam Jonathan Rea langszij. De Kawasaki-coureur was kort daarvoor al langs polesitter Alvaro Bautista gegaan. Diezelfde Bautista ging vroeg in de race al voorbij aan Razgatlioglu, die daarna al snel een gaatje moest laten naar de twee koplopers.

Aanvankelijk slaagde Rea erin om de leiding in handen te houden, maar in de dertiende ronde wist Bautista zijn Ducati met een gewaagde actie in bocht 13 langs de Brit te sturen. Het verzet van de Kawasaki-rijder was daarmee ook gebroken, want al snel moest hij een gaatje laten richting de nieuwe koploper. Acht ronden later zou Bautista dan ook als winnaar over de finish komen, met ruim vijf seconden voorsprong op naaste achtervolger Rea. Op het podium kregen zij echter geen gezelschap van Razgatlioglu. Zeven ronden voor het einde van de race gaf zijn Yamaha de geest, waardoor hij ridder te voet werd en zijn achterstand in het kampioenschap zag oplopen tot maar liefst 77 punten.

Michael Ruben Rinaldi profiteerde optimaal van de uitvalbeurt van Razgatlioglu, want hij erfde de derde positie en mocht zodoende samen met Ducati-teamgenoot Bautista en Rea mee naar het podium. Axel Bassani werkte zich vanuit de tweede helft van de top-tien knap op naar de vierde plek aan de finish en werd daarmee de beste rijder van een klantenteam. De Italiaan bleef Kawasaki-fabrieksrijder Alex Lowes en Andrea Locatelli van Yamaha voor. Xavi Vierge was op de zevende positie de beste Honda-rijder, kort gevolgd door Garrett Gerloff. Iker Lecuona werd op bijna twintig seconden van Bautista negende, terwijl Scott Redding de top-tien completeerde. De overige punten werden gescoord door Roberto Tamburini, Kohta Nozane, Eugene Laverty, Luca Bernardi en Loris Baz.

Het WK Superbikes-weekend op Misano World Circuit Marco Simoncelli gaat zondagochtend om 11.00 uur verder met de Superpole-race.

Uitslag WK Superbikes Misano - Race 1