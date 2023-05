Bautista geeft visitekaartje af met elfde zege van het seizoen

Het was de hele dag al wat licht wisselvallig in Barcelona met hier en daar wat spettertjes op het Circuit de Barcelona Catalunya. Ook in de opwarmronde van de tweede en laatste Superbike-race begon het te druppelen, met de bekende regenvlaggen die gezwaaid werden door de marshalls. Toch zag de wedstrijdleiding zich niet genoodzaakt om de rijders naar binnen te halen voor de regenband. Zo stonden Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu en Andrea Locatelli op de eerste startrij voor een flinke uitdaging om als eerste de grip in bocht 1 aan te voelen. Bautista had een prima start, maar Razgatlioglu wist in bocht 5 met zijn Yamaha een stuk dieper in te remmen en nam Michael Rinaldi met zich mee. Bautista kon zich wel weer snel naar de tweede plek te boksen.

Niet veel later wist Bautista het vermogen van de Ducati te gebruiken om de leiding weer over te nemen. Opvallend was dat de race doorging terwijl Hafizh Syahrin in bocht 4 werd ondersteund door marshalls na een crash. Alex Lowes had het vervolgens op zijn heupen en reed richting de dominante Bautista, die tien van de elf races dit seizoen heeft gewonnen, toe. Toch was ook de Brit niet opgewassen tegen de Ducati en moest hij Rinaldi weer voor zich dulden. Ondertussen was het Bautista die doorging met wat hij al het hele seizoen doet: wegrijden van de rest van het veld. De Spanjaard, die onlangs zijn contract met Ducati had verlengd, verdween aan de horizon terwijl stalgenoot Rinaldi op zijn beurt een groot gat opende richting Razgatlioglu.

De Turkse WSBK-kampioen van 2021 kreeg het niet makkelijk met Lowes, Locatelli en Jonathan Rea, die van de tiende plaats was opgerukt naar de zesde. Uiteindelijk moesten Locatelli en Rea alsnog afhaken in de strijd om het laatste podiumplekje. Rea wist de Yamaha-rijder in te halen en stormde dus naar de vijfde plaats, waarna Locatelli worstelde en terugviel tot de zevende plek, achter Xavi Vierge. Dominique Aegerter had ook de snelheid gevonden en verschalkte Iker Lecuona, maar had niet genoeg om verder dan de achtste plaats te komen.

Terwijl zij stevig streden was Bautista al over de streep gekomen. Met een ruime marge van acht seconden veroverde hij zijn elfde zege in twaalf races dit seizoen. Het is zodoende de vraag wie Bautista dit seizoen nog kan stoppen en weerhouden van zijn tweede titel, ook al kent het seizoen nog acht raceweekenden. Verrassend genoeg was het Razgatlioglu die in de allerlaatste bocht in de allerlaatste ronde Rinaldi versloeg nadat laatstgenoemde een dramatische laatste ronde kende. Hij moest genoegen nemen met de derde plek.