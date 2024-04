Bautista pakt WSBK-leiding met knappe zege in superpole-race Assen

De wisselvallige weersomstandigheden leverden zaterdag in de persoon van Nicholas Spinelli een verrassende winnaar op tijdens de eerste race van het World Superbike op TT Circuit Assen. De situatie was zondagochtend bij de start van de superpole-race compleet anders, want voor het eerst dit weekend was het asfalt volledig droog en wisselden zon en wolkenvelden elkaar af. Jonathan Rea mocht de korte race over tien ronden vanaf pole aanvangen, met Nicolo Bulega en Toprak Razgatlioglu naast hem op de eerste rij. Michael van der Mark moest het doen met de dertiende startpositie, waarmee hij twee plekjes achter Spinelli stond.

De openingsfase van de race was voor Bulega, die uitstekend van zijn plek kwam om de kopstart te pakken, voor Razgatlioglu en polesitter Rea. Daarachter volgden Michael Ruben Rinaldi en Alvaro Bautista, die in de eerste ronde even wijd ging in De Bult en daardoor terugviel naar de negende plek. Rea had op dat moment Razgatlioglu alweer verschalkt voor de tweede positie, al zou de BMW-rijder in de tweede ronde alweer counteren. In De Bult ging ook Razgatlioglu echter even wijd, waardoor hij terugviel naar de vierde positie. Van der Mark had op dat moment al wat progressie geboekt, want na twee ronden kwam hij als negende door.

Bulega komt los, maar wordt toch nog bijgehaald

Vooraan slaagde Bulega erin om zich los te rijden van de achtervolgende groep, die nog altijd werd aangevoerd door Rea. Daarachter zat Alex Lowes, die enkele malen van positie wisselde met Razgatlioglu. De Turk had echter de snelheid niet en zou in de vijfde ronde gepasseerd worden door Remy Gardner, waarna Bautista dat voorbeeld een ronde later volgde. De regerend wereldkampioen was op dat moment bezig met een knappe inhaalrace, want in de zesde ronde ging hij eveneens voorbij aan Gardner om alweer op de vierde positie te belanden. Nog geen ronde later vervolgde de Ducati-rijder zijn opmars door in Ossebroeken met één actie zowel Alex Lowes als Rea te passeren voor de tweede stek.

Bautista stond op dat moment echter wel voor de opgave om een gat van ruimschoots drie seconden dicht te rijden naar teamgenoot Bulega. Daar had hij slechts drie ronden de tijd voor, maar dat bleek geen probleem voor de Spanjaard. Bij het begin van de negende ronde was hij Bulega tot op een seconde genaderd, om voor de Ramshoek de beslissende inhaalactie te plaatsen. In de slotronde reed Bautista nog bijna drie seconden weg bij zijn stalgenoot, waarmee hij overtuigend de zege in de superpole-race boekte en de leiding in de WK-stand overnam. Bulega maakte het feest compleet voor het fabrieksteam van Ducati door als tweede te eindigen.

De strijd om de laatste podiumplaats was een spannende, want Rea kreeg in de slotfase nadrukkelijk bezoek van Lowes en Gardner. Laatstgenoemde passeerde beide rijders in de voorlaatste ronde, maar in de laatste ronde sloeg Lowes in de Geert Timmer Bocht toe om de derde plek op te eisen. Gardner moest het opnieuw doen met P4, gevolgd door Yamaha-fabrieksrijders Rea en Andrea Locatelli. Sam Lowes reed een keurige race naar de zevende plek, waarmee hij Van der Mark nipt voorbleef. De Nederlander van BMW verschalkte teamgenoot Razgatlioglu in de laatste ronde om als beste rijder van het merk geklasseerd te worden. De top-tien werd gecompleteerd door Bonovo BMW-rijder Scott Redding.

Voor het World Superbike resteert op TT Circuit Assen nu alleen nog de tweede hoofdrace, die om 14.00 uur van start gaat.

Uitslag superpole-race World Superbike Assen

Volgt spoedig.