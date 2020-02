WRC Zweden: Evans leidt voor Tanak na vrijdag

Evans domineerde de ochtend met twee zeges en sloot de dag ook als leider af. Zijn piepjonge teamgenoot Kalle Rovanpera verbaasde met een tweede plek op acht tellen, maar na de middag zakte hij door een spin en een stall wat terug. Ott Tanak sloot zo de vrijdag af als tweede op acht seconden van Evans. Rovanpera volgt vijf seconden verderop.

Sébastien Ogier is vierde in de derde Toyota op drie tellen van Rovanpera. Esapekka Lappi volgt als vijfde in de M-Sport Ford voor Thierry Neuville, die de openingsrally in Monte Carlo won. Neuville en corijder Nicolas Gilsoul moesten als WK-leider de baan openen met hun Hyundai i20 WRC en dat zorgde voor tijdverlies. "We dachten dat het een nadeel zou zijn en dat was het ook. Ze zijn niet tevreden met de tussenstand, maar wel met hoe het gaat in de auto zelf", stelde de Oostkantonner aan de aankomst. Neuville start zaterdag als zesde met een achterstand van 23 seconden.

De Rally van Zweden, traditioneel een sneeuwrally, wordt dit jaar flink verstoord door de hoge temperaturen in Scandinavië. Daardoor moest donderdag de openingsproef in Karlstad worden geschrapt.

Viervoudig winnaar Jari-Matti Latvala, die dit jaar zonder fabriekszitje is gevallen, was ook van de partij, maar beleefde niet veel plezier aan zijn dag. Na een elektrisch probleem met zijn Toyota Yaris haalde hij de start van de vierde proef niet. In WRC2 is de leiding voor Citroën-rijder Mads Ostberg.

Hoogtepunten van de eerste drie proeven