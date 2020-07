WRC voegt Estland toe aan kalender, België nog een optie

Het WRC-kampioenschap viel na de wedstrijden in Monaco, Zweden en Mexico stil. Lange tijd was het onzeker waar en wanneer het kampioenschap weer zou kunnen beginnen, wedstrijden in Finland, Nieuw-Zeeland, Argentinië en Groot-Brittannië werden geschrapt. Nu heeft de organisatie een nieuwe kalender gepubliceerd. Er moeten in ieder geval nog vijf rally's gehouden worden tussen september en november.

De herstart vindt plaats in Estland, een nieuw locatie op de WRC-kalender gevolgd door wedstrijden in Turkije en Duitsland. De Italiaanse ronde is verplaatst naar het laatste weekend van oktober, de datum waar de Rally van GB eigenlijk stond. De Japanse ronde staat ook nog op de kalender voor 19-22 november. Andere grote raceorganisaties, de Formule 1 en MotoGP, besloten eerder niet af te reizen naar Japan.

Recent werd duidelijk dat ook de Rally van Ieper in de race was voor het houden van een WRC-ronde. In het persbericht liet men weten dat men nog altijd in gesprek is met de Belgische organisatie. Het zou voor de eerste keer zijn dat er een WRC-wedstrijd gehouden wordt op de iconische grond.

Aangepaste WRC-kalender 2020: