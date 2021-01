De toekomst van het WRC: Chinese fabrikanten, hybrids en spectaculaire actie

De rallysport is wereldwijd enorm populair. De spectaculaire beelden van de bloedsnelle proeven over ijs, asfalt en zandpaden vallen bij velen goed in de smaak. Maar hoe ziet de toekomst van de rallysport eruit? In de eerste aflevering van 2021 van de #ThinkingForward-reeks spreken we met WRC-directeur Peter Thul over de kwaliteiten die noodzakelijk zijn om te kunnen excelleren in de rallysport, waarom WRC zich achter de Formule 1 schaart dat hybridemotoren en biobrandstoffen de toekomst zijn boven elektrisch racen, en waarom zoveel co-piloten aan het roer staan van teams en federaties.

Peter, WRC is een van de meest spectaculaire takken van de racerij. Kan je uitleggen wat volgens jou de aantrekkingskracht van de rallysport is?

Rallyrijders zijn – ik wil niet zeggen de beste coureurs ter wereld – maar wel de meest veelzijdige. Dat houdt in dat ze in staat zijn om de wagen onder controle te houden, onder alle omstandigheden, op alle ondergronden et cetera. En het is puur spektakel. Bovendien komt de sport heel dicht bij de fans: de paddock is open, fans kunnen de rijders zo benaderen. De technologie is fascinerend, het is rijden op het randje, de wagens accelereren als geen ander. En tijdens het remmen zijn de auto’s ongelofelijk. Als je iemand in de bijrijderstoel van een rallywagen zet, zijn ze het meest onder de indruk van het remmen. Het is zo heftig, totaal niet te vergelijken met een straatauto, zelfs niet met een sportwagen.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Foto: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

In hoeverre is de rijstijl die nodig is om succesvol te zijn de afgelopen jaren veranderd?

De technologie is enorm veranderd. In de goede oude tijden van Walter Rohrl en Hannu Mikkola was het eerder een soort marathon: je moest ervoor zorgen dat je auto de enorme sprongen en heftige ondergronden overleefde. Nu is het een sprint, ongelofelijk. Als je de wielbewegingen van een moderne WRC-wagen ziet, hoe snel ze over de hobbelige paden razen en met hoeveel grip... Een paar jaar geleden was het gat tussen de winnaar en de nummer twee soms wel een uur. In de Rally van Sardinië in 2018 was het verschil tussen Neuville en Ogier aan de finish 0,7 seconden! Ze gaan volgas en er is geen enkele rally waarin je tactisch te werk kunt gaan.

Jij bent zelf begonnen als co-piloot. Het lijkt erop dat er heel wat co-piloten zijn doorgestroomd naar hoge posities binnen de sport: neem Jean Todt, David Richards en Daniele Audetto. Welke ervaringen heb je meegenomen en waarom zien we zoveel co-piloten op belangrijke posities in de autosport?

Ik wil mezelf niet neerzetten als legendarische co-piloot, maar ik denk dat we allemaal goed georganiseerd zijn, want een co-piloot is feitelijk de boekhouder in de wagen. Een goede co-piloot aan boord zorgt ervoor dat de rijder gewoon het gaspedaal kan indrukken en hard kan gaan. Al het andere, alle administratieve zaken, komen op het bord bij de co-piloot. Zij zijn gewend aan het werken onder tijdsdruk en je kunt een beslissing niet ongedaan maken. Je moet keuzes maken en de gevolgen onder ogen zien. Er is vaak geen tweede kans. Als je zegt ‘Volgas over de heuvel’ kan je eenmaal vliegend door de lucht niet zeggen dat het toch iets langzamer moet. Dat betekent dat je verantwoordelijkheid moet nemen, dat je om moet gaan met druk. Het is geen slechte zaak om een achtergrond in een rallywagen te hebben, dat kan in bepaalde omstandigheden helpen.

Het was lange tijd de droom om rally’s live uit te zenden. Dat leek in de vroegere dagen van TV-uitzendingen erg lastig maar is door de digitale transformatie mogelijk geworden. Nu is er het OTT-platform WRC+ met live signalen vanuit de wagens. Wat heeft dat betekend voor de fanschare en hoe bouw je dat in de toekomst verder uit?

Het betekent dat een fan in de ochtend op kan staan, kan inloggen en direct de actie kan volgen. En we hebben niet alleen onboardbeelden, we bieden ook extra informatie om de fascinerende aspecten van de sport beter te belichten. Dat is voor ons veel lastiger dan bijvoorbeeld voor de Formule 1. Bovendien is de TV-verslaggeving die we nu wereldwijd genereren zeer indrukwekkend.

Volgend jaar stapt WRC over op hybridetechnologie, iets later dan andere takken van de racerij, maar het pakket klinkt veelbelovend. Een vermogen van zo’n 500 pk van de verbrandingsmotor in combinatie met het hybridesysteem. Dat klinkt als enorm veel vermogen voor iets dat over het gravel glijdt. Vertel ons over de doelen voor een hybride toekomst.

Eerst moeten we kijken naar de situatie in de automobielindustrie in het algemeen. Volgens een studie waren er in 2013 74 procent verbrandingsmotoren, 30 procent hybride en 3 procent volledig elektrische wagens op de weg. De veronderstelling is dat er dit jaar 132 miljoen auto’s worden verkocht. Daarvan heeft 38 procent een gewone motor, is 37 procent hybride en 25 procent elektrisch. Dus het is de ideale stap op het juiste moment. En het heeft twee doelen. Ten eerste zijn deze wagens spectaculair: extra koppel vanuit de elektromotor, terugwinning en hergebruik van energie. Maar daarnaast tonen we de voordelen van plug-in hybrids. Zo zijn we een showcase voor de technologie, bewijzen we dat het onder alle omstandigheden werkt. Bovendien kunnen we mensen leren hoe een plug-in hybrid het beste werkt.

Ziet het WRC een toekomst voor zich met puur elektrische wagens of op waterstof?

Ik denk dat een slimme combinatie van technologieën werkt. Dat betekent hybride, plug-in hybrids en elektrische wagens voor de middellange termijn. Ik weet dat sommige traditionalisten en sommige fans twijfelen over deze overstap naar elektrificatie. Maar we hebben geen andere keus. En voor de volledig elektrische wagens denk ik dat er andere competities zijn die veel beter passen. De Rallycross is daar een perfect platform voor: korte races met een spectaculair vermogen, en vervolgens weer opladen. Het hangt allemaal af van de capaciteit van de batterijen, hoe snel je ze kunt opladen. Dus op dit moment sluit ik niets uit.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Foto: Toyota Racing

En wat betreft de rallykalender, wat is het groeidoel?

We hebben twee duidelijke strategische markten die we eerst willen veroveren. Ten eerste is Amerika zeer belangrijk voor ons, maar ook voor onze stakeholders, voor de fabrikanten. En natuurlijk China. We hebben een paar jaar geleden geprobeerd daar wat te organiseren maar dat ging door allerhande problemen niet door. We zien dat wel als een strategische markt en we willen met de rallysport aanwezig zijn in alle belangrijke automarkten.

De fabrikanten maken door de coronapandemie een moeilijke tijd door. En we hebben merken als Honda, Audi en BMW de top van de sport zien verlaten. Zij hebben ingrijpende veranderingen aan hun raceprogramma’s doorgevoerd. Hoe ziet de inbreng van fabrikanten in het WRC er voor de toekomst uit? En hoe belangrijk zijn zij?

Fabrikanten zijn in alle opzichten zeer belangrijk: voor de competitie, voor de PR. En we zijn blij dat we zulke gecommitteerde partners hebben met Toyota, Hyundai en M Sport Ford. Het is ons doel om meer fabrikanten aan te trekken en het is geen geheim dat we ons richten op China: waarom geen grote Chinese fabrikant? Zeker nu het gaat om plug-in hybrids. Er is ook nog een andere Japanse fabrikant, in potentie ook een kandidaat.

Net als alle andere takken van autosport moet WRC het opnemen tegen de discussie aangaande klimaatverandering. Met de nieuwe president in Amerika lijkt het erop dat deze discussie nog heviger wordt. Jullie wagens met fossiele brandstoffen scheuren door de bossen. Moet je je in een milieubewuste wereld niet aanpassen om te excelleren?

Wanneer een organisator een rally huisvest, onderhoudt hij nauwe contacten met de lokale autoriteiten. En wij racen niet overal ter wereld, we houden rekening met de natuur. En wat betreft brandstofverbruik: het is hele moderne technologie. De FIA heeft in samenwerking met ons een tender uitgeschreven die niet alleen draait om duurzame brandstoffen maar ook om de gehele CO2-voetafdruk, alles aangaande opladen en dergelijke. Dus we zijn ons zeer zeker bewust dat op dit vlak sterk moeten presteren. Dat lukt ons vanwege technische ontwikkelingen, van nieuwe mogelijkheden die we kunnen laten zien. We gaan deze uitdaging aan en ik denk dat we een rol van betekenis kunnen spelen. De Formule 1 is al overgestapt op duurzame brandstof. De racerij is zich ervan bewust en we hebben een goede kans om in de toekomst een essentiële rol te spelen.

Peter Thul, WRC Senior Director Sport Foto: WRC.com

Tot slot Peter, hoe positief ziet de toekomst voor de rallysport eruit?

Ik denk dat deze sport altijd mensen zal blijven fascineren. We vieren ons vijftigjarig jubileum. De fascinatie is er, wereldwijd. Het is een sport die zich gemakkelijk kan aanpassen aan de omstandigheden. Dus daarom ben ik positief.

