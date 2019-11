WRC-ronde in Australië geannuleerd door natuurbrand

De organisatie van de laatste ronde van het World Rally Championship 2019 stak de hoofden maandag bij elkaar voor een aangepaste variant, maar op dinsdagochtend is de race alsnog geannuleerd na overleg tussen de organisator, de FIA, hulpdiensten en de lokale gemeenschap en overheid. Dat meldt het WRC op de officiële website.

Volgens het bericht heeft New South Wales last van de ergste brand ooit, waardoor de noodtoestand is uitgeroepen. Andrew Papadopoulos, voorzitter van het evenement, zei dat het schrappen van de finale de enige mogelijke maatregel was, vanwege de veiligheid en zorg voor meer dan duizend betrokkenen. "In het belang van de veiligheid van iedereen die betrokken is bij de rally en natuurlijk de bredere gemeenschap, is het niet gepast om de rally door te laten gaan", zei hij.

De belanghebbenden van het WRC zouden op dinsdagmiddag bijeenkomen, maar de verslechterende situatie maakte de genomen beslissing onvermijdelijk. Hierdoor is het WRC-seizoen dit jaar eerder dan gepland afgelopen en Hyundai Motorsport kampioen van de fabrikanten. De rijderstitel ging eerder al naar Ott Tanak.

Met medewerking van Matt Beer