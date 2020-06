WRC mogelijk dit jaar nog naar België

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat het WRC dit jaar nog maar slechts vijf wedstrijden op de kalender heeft staan, bovenop de drie rally’s die voor de onderbreking gehouden konden worden. Om toch tot een officieel wereldkampioenschap te komen, kijkt de organisatie naar locaties die aanvankelijk niet op de kalender stonden. Daarbij hoort ook de Rally van Ieper, het grootste rally-evenement van België.

“Het is natuurlijk een grote eer dat we overwogen worden voor een plek in WRC 2020”, zegt Jan Huyghe van de organisatie. “We zijn vereerd dat de FIA ons gevraagd heeft en vanaf dat moment zijn we begonnen met een planning, het tekenen van nieuwe proeven, de aanpak in Ieper zelf, de federatie en andere autoriteiten. Het plan is door de autoriteiten goed ontvangen, deze sport zit in het hart van Ieper en onze partners. Laat echter duidelijk zijn: er is nog geen beslissing. Club Superstage doet momenteel de onderhandelingen met de FIA en de WRC-promotor. Er komt snel duidelijkheid.”

De mogelijke Rally van België zou zich niet alleen rond Ieper afspelen, mogelijk wordt er ook uitgeweken naar het circuit van Spa-Francorchamps. “We hebben een wedstrijd in gedachten met een Belgisch karakter, met twee iconen uit de Belgische motorsport: Ieper en Spa-Francorchamps kunnen elkaar versterken.”

Met medewerking van Jonathan Noble