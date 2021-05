Tanak valt uit in Rally van Portugal, Evans neemt leiding over

Tanak begon de dag als leider en bouwde zijn voorsprong op zaterdag gestaag uit. Hij domineerde de ochtendproeven en ging 's middags vrolijk verder. Zo greep hij op de tweede stage na de onderbreking de 250ste proefzege uit zijn carrière. De Est had daarmee een voorsprong van maar liefst 22 seconden opgebouwd en leek 'in control'. Tijdens de tweede passage van de Amarante-proef, een special stage van bijna 38 kilometer, ging het echter mis.

Tanak reed de achterwielophanging van zijn Hyundai i20 WRC kapot, probeerde op drie wielen de finish te bereiken, maar kwam uiteindelijk stil te staan. De malheur van Tanak maakte de weg vrij voor Toyota-piloot Evans. De Welshman kreeg de leiding in de schoot geworpen en had op zijn beurt een voorsprong van bijna zeventien tellen op Dani Sordo. De Spaanse veteraan werd door de problemen van Tanak en een eerdere crash van de Belg Thierry Neuville gepromoveerd tot beste Hyundai-rijder. Helemaal vlekkeloos verliep de krachtmeting in Portugal ook voor hem niet. Sordo kende een probleem met de startmotor, al wist hij ondanks dat 5.7 seconden terug te winnen op een 'super special' van 3.3 kilometer door Porto.

Het betekent dat Sordo de druk nog altijd op de ketel houdt bij de leidende Evans, met een achterstand van 10.7 seconden. Met de slotdag nog voor de boeg bezet regerend WRC-kampioen Sébastien Ogier de derde stek in het klassement. De Fransman wist zijn jonge, Japanse teamgenoot Takamoto Katsuta aan het eind van de dag te passeren in de rangschikking, maar geeft wel meer dan een minuut toe op Evans. Zondag staan er nog vijf klassementsproeven op het menu voor de coureurs in Portugal.

Video: Hoogtepunten van de zaterdagochtend in de Rally van Portugal