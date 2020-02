WRC Monte Carlo: Evans terug aan kop, Neuville nadert Toyota-duo

Ogier begon aan de dag met een voorsprong van 1,2 seconde op Evans en voegde daar in de negende etappe nog 1,6 seconde aan toe, maar de coureur uit Wales won de tiende etappe met 7,6 seconden verschil waardoor hij halverwege de dag ineens 4,8 seconden voor stond op de zesvoudig wereldkampioen. In de proef trok naar La Bâtie-Neuve trok Ogier de stand weer gelijk en Evans leek de leiding in het klassement daarna aan de Fransman te verliezen door tegen het einde van de twaalfde etappe van de weg te raken. Maar Ogier verloor eveneens veel tijd door het rustig aan te doen op de ijzige ondergrond en zodoende is het Evans die als koploper de slotdag ingaat, op 4,9 seconden gevolgd door Ogier.

Thierry Neuville, de nummer drie in het klassement, had ondertussen een prima dag in de Hyundai i20. De Belg was in drie van de vier etappes die zaterdag zijn verreden, de snelste en verkleinde zijn achterstand zo naar 6,4 seconden. Sébastien Loeb verloor in de middag veel tijd, onder meer door een spin in de twaalfde etappe, maar staat nog wel vierde in de tussenstand. De Fin Esapekka Lappi in de Ford Fiesta WRC staat 14 seconden achter de Fransman op de vijfde plaats.

Op zondag zijn de laatste vier proeven van de 88ste editie van de Rally van Monte Carlo.

Hoogtepunten elfde en twaalfde etappe: