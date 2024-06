Op Circuit Zandvoort is dit weekend de DTM de hoofdact met veel grote namen uit de GT3-racerij, maar er springt in het voorprogramma ook een andere naam uit: Kalle Rovanperä. De 23-jarige Fin maakt dit weekend zijn circuitdebuut in de Porsche Carrera Cup Benelux, waarmee hij de overstap maakt van het rallyrijden. Daarin heeft Rovanperä zich al bewezen door twee keer op rij het World Rally Championship op zijn naam te schrijven. Nu laat hij de onverharde wegen even achter zich om zich te wagen aan racen op asfalt.

"Het is de eerste circuitrace die ik doe, het is tot nu toe een heel interessante week geweest", trapt Rovanperä af bij een persconferentie in Zandvoort. "Het was het plan om dit jaar wat circuitraces te doen en een beetje een half jaar aan WRC-evenementen te doen. Ik werk daar niet het volledige kampioenschap af. En inderdaad, ik heb al lange interesse in circuitraces. Dit was het perfecte jaar om dat te doen", meent de WRC-kampioen van 2022 en 2023." Volgens het jonge talent was de Porsche Carrera Cup Benelux het perfecte kampioenschap vanwege de kalender. "Ik ben nog steeds behoorlijk druk bezig met veel dingen, dus ik moet de kalender wel een beetje in de gaten houden. En hier zitten in de top behoorlijk wat goede coureurs. Het is dus een goed referentiepunt om circuitraces te proberen en dan zien we wel hoe dat gaat."

Dat zijn circuitdebuut dan op Zandvoort plaatsvindt, maakt het voor Rovanperä er zeker niet makkelijker op. "Ik heb deze week voor het eerst op dit circuit gereden. Het is absoluut geen gemakkelijke baan", stelt de twaalfvoudig rallywinnaar. "Er zijn veel dingen die je hier moet leren, wat betreft het circuit dan. Maar ik zou zeggen dat het tot nu toe best goed gaat. Ik heb ook echt genoten van dit circuit, het is een grote uitdaging."

Op het moment van de persconferentie heeft Rovanperä net de eerste drie vrije trainingen en de kwalificatie afgewerkt. Hij deed het daarin zeker niet onverdienstelijk, want hij zal van de vierde plaats starten. "Ik zat iets van anderhalve tiende van de pole af, daar kan ik erg blij mee zijn", zegt de winnaar van 169 rallystages. "In de kwalificatie ging het best goed aan het einde. Het is niet zo makkelijk om een foutloze ronde te rijden. Ik heb geen foutloze ronde gehad en toch waren we in staat om een snelle rondetijd neer te zetten."

Uitdagende auto

Dit weekend werkt de PCCB twee races af op Zandvoort. Dat betekent ook dat Rovanperä voor het eerst zal kennismaken met een fenomeen dat in het WRC onbekend is: inhalen en verdedigen. "Dat zal zeker de grootste uitdaging worden", erkent hij. "Zelfs in de training haalde ik niet echt in. Dus dat zal natuurlijk nieuw zijn. Ik hoop dat het tempo in de race goed zal zijn, ik wil niet iedereen de hele tijd moeten blokkeren. Maar het zal een nieuwe uitdaging zijn om in de spiegels te kijken, maar ook om te proberen in te halen. Dat is voor mij nog interessanter dan de kwalificatie, juist omdat het volledig nieuw is. Daar kijk ik dus echt naar uit."

Met de Porsche 911 GT3 Cup heeft Rovanperä ook al de nodige uitdaging opgezocht, aangezien deze auto niet over ABS beschikt en een verremming dus zo op de loer ligt. "Het is zeker een vrij lastige auto om te besturen", geeft de zoon van voormalig WRC-coureur Harri Rovanperä toe. "Het is niet makkelijk om die laatste tiende [van een seconde] te vinden. Maar de auto is heel fijn om te besturen." Het is een heel andere uitdaging dan zijn Toyota GR Yaris Rally1 van het WRC, maar toch ziet hij vergelijkingen. "Je kunt op bepaalde manieren een beetje hetzelfde doen met deze auto", legt hij uit. "Ik heb de auto snel leren kennen, maar het strijden om die laatste tiende is met deze auto niet makkelijk."

Voor Rovanperä houdt het echter niet op na zijn deelname aan de PCCB-races op Zandvoort. Hij bevestigt dat hij ook nog aanwezig zal zijn bij de races op Imola, de Red Bull Ring en de seizoensafsluiter in Zolder.