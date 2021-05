WRC-coureur half jaar geschorst na overtreden coronaprotocol

Veiby heeft een schorsing van zes maanden gekregen nadat hij geen melding had gemaakt van het feit dat hij in contact was geweest met een persoon die positief getest had. De 24-jarige Noor werd vervolgens kort voor de rally zelf positief getest, ondanks dat hij op de maandag voor de rally nog een negatieve test kon overleggen. Desondanks had Veiby melding moeten maken van het feit dat hij in contact was geweest met Andreas Mikkelsen, de rallyrijder die besmet bleek. Als klap op de vuurpijl hadden Veiby en zijn navigator Jonas Andersson ook de quarantaineregels overtreden en waren ze terug naar Spanje gereisd terwijl ze tien dagen in quarantaine hadden moeten blijven in Portugal.

Na de bekendmaking van het nieuws publiceerde Veiby een verklaring: “Het was een schok dat ik deze schorsing heb gekregen. Ik begrijp dat dit een serieuze situatie is, maar ik heb naar eer en geweten gehandeld. Ik ben vijf dagen voor de rally drie keer negatief getest voordat ik een positieve test afleverde. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik in contact ben geweest met een persoon die later positief bleek te zijn. Ik ben na mijn positieve test meteen in isolatie gegaan. In het hotel kreeg ik te horen dat ik alleen naar ons huis in Spanje kon rijden om daar de rest van de isolatie door te brengen. Ik kan alleen maar m’n excuses aanbieden voor de situatie, het spijt me voor het team. Ik hoop dat ik niemand anders aan het virus blootgesteld heb.”

Dankzij zijn schorsing mist Veiby de rest van het seizoen. Navigator Andersson heeft een schorsing van drie maanden gekregen voor het breken van de quarantaineregels.