WRC Catalonië: Tanak wereldkampioen, Neuville pakt zege

Neuville probeerde het titelfeest van Tanak nog uit alle macht uit te stellen. De Hyundai-coureur nam zaterdag de koppositie over, juist op het moment dat de ondergrond veranderde van gravel naar asfalt, en gaf in het restant geen krimp meer. De Belg won de rally uiteindelijk met een voorsprong van ruim zeventien seconden. Neuville presteerde daarmee maximaal, maar het bleek niet genoeg om Tanak van de titel te houden.

De Est won de Power Stage namelijk en legde uiteindelijk beslag op een tweede plek in de Rally van Catalonië. Hij verschalkte daarmee Dani Sordo, die het podium nog wel als derde man completeerde. Het bleek voor Tanak afdoende om zijn voorsprong in het kampioenschap uit te bouwen tot een onoverbrugbare kloof, op Neuville en uittredend kampioen Sébastien Ogier.

De Fransman kon Tanak op voorhand ook nog van zijn eerste wereldtitel afhouden, maar liep in Catalonië grotendeels achter de feiten aan. Hij opende weliswaar sterk, maar verloor door een hydraulisch probleem onder meer zijn stuurbekrachtiging. Die malheur zou hem ruim vier minuten kosten, waardoor een achtste plek het hoogste haalbare bleek. De tegenslag van Ogier maakte de weg vrij voor het Hyundai-trio Sébastien Loeb, Sordo en Neuville. De Franse rally-legende nam daarbij eerst nog het initiatief, maar werd op zaterdag overvleugeld door een sterkere Neuville. Loeb moest uiteindelijk genoegen nemen met P4, voor Jari-Matti Latvala en Mitch Evans.

Ze staan echter allemaal in de schaduw van de kersverse wereldkampioen Tanak. Hij doorbreekt met zijn titel de langdurige hegemonie van Loeb en Ogier. Voor het eerst sinds Petter Solberg in 2003 mag zich weer een andere coureur dan iemand uit die duo wereldkampioen rally noemen. Tanak is ook meteen de eerste WRC-kampioen namens Toyota sinds Didier Auriol in 1994.