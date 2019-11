WRC Catalonië: Neuville aan de leiding na dag twee

Hyundai, dat volgend seizoen Tanak aantrekt, stond er riant voor na de eerste dag met Loeb, Neuville en Sordo op de eerste drie plaatsen. Het in Duitsland gevestigde team hield dat podium 's ochtends vast, al pakte Neuville de leiding over van Loeb.

Tanak begon in de namiddag echter proeven te winnen met zijn Toyota en zette Loeb en Sordo onder druk. Sordo kon de Est nog afhouden, maar Loeb had het moeilijk en viel terug van twee naar vier. Op zondagochtend houdt Sordo drie tellen over op Tanak, die een goede kans maakt om zondag zijn eerste wereldtitel veilig te stellen. Loeb volgt als derde op 0.6 seconde van Tanak.

Neuville kon het verschroeiende tempo van Tanak ook niet volgen, maar reed ook stevig door en vergrootte zijn leiding op Sordo dankzij een scratch op de proef van Salou.

Mogelijk zal de afsluitende Power Stage zondag de beslissing brengen in het kampioenschap. Neuville moet twaalf punten meer halen dan Tanak om mathematisch een kans te behouden op zijn eerste wereldtitel. Momenteel scoort hij slechts tien punten meer en moet hij dus ook op de Power Stage beter doen dan de Est.

De tweede Toyota van Jari-Matti Latvala begint als vijfde aan de slotdag, gevolgd door M-Sport-rijder Elfyn Evans en diens teamgenoot Teemu Suninen. Zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier kende vrijdag pech en is achtste. Hij heeft daarom een mirakel nodig om nog kans te maken op de wereldtitel. Mads Ostberg gaat aan de leiding in WRC2 Pro, hij is negende algemeen.