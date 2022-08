Jos Verstappen racete jarenlang in de Formule 1 en kwam daarna ook onder meer in de A1GP en Le Mans terecht. Uiteindelijk besloot de Nederlander zijn helm aan de wilgen te hangen en zich volledig te richten op de carrière van zoon Max Verstappen. Dat verhaal is inmiddels bekend. Het tweetal trok jaren met elkaar naar kartcircuits over de hele wereld. In 2014 kwam een overstap naar de Formule 3 en na een bizarre demonstratie op de Norisring dat jaar, pikte Red Bull Racing hem als junior op. Verstappen debuteerde in 2015 in F1, won in mei 2016 zijn eerste race en pakte vorig jaar zijn eerste wereldtitel. Pa Verstappen trok in de afgelopen jaren steeds meer de handen van Max af. Natuurlijk is hij nog betrokken bij de loopbaan van zijn zoon, maar minder intensief. Dit betekent dat Verstappen senior meer tijd heeft om andere dingen te doen. In het rallyrijden vond de 50-jarige coureur een nieuwe hobby.

Vorig jaar oktober werd bekend dat Jos Verstappen zijn rallydebuut zou maken in Drenthe, maar dit ging uiteindelijk niet door. Uiteindelijk werd de Belgische rally van Haspengouw het decor voor zijn eerste echte meters in een rallywagen. In de South Belgian Rally maakte Jos nog een optreden, maar door een crash viel hij uit. Na een aantal wedstrijden in het Belgische kampioenschap staat komend weekend zijn debuut in het wereldkampioenschap op de planning. Zijn navigator is Harm van Koppen.

Jos Verstappen in de Citroën C3 R5. Foto: Frits van Eldik

Tegen onder meer Motorsport.com laat Jos Verstappen weten dat zoon Max de voorbereidingen en wedstrijden van zijn vader nauwlettend in de gaten houdt. Maar wat vindt Max eigenlijk van het avontuur? "Hij verklaart me voor gek", zegt de voormalig F1-coureur met een lach. "Hij snapt dat ik dit doe, geniet ervan en is erin geïnteresseerd. Hij vraagt dan wat ik allemaal doe. Ik heb hem dagelijks aan de telefoon." De Verstappens hebben ook samen in een rallyauto gereden. "Hij heeft een keer in mijn auto gereden, de Citroën." Hoe doet Max het in een rallyauto? "Zodra je het juiste gevoel hebt, maakt het niet uit in wat voor auto je zit. We hadden een hele dag hetzelfde circuit, dus het was constant hetzelfde. Hij was zeer snel. Ik had in ieder geval geen schijn van kans."

De Red Bull Racing-coureur is dit weekend niet aanwezig in verband met de naderende Grand Prix van België. "Zodra hij hier is, komen er natuurlijk veel mensen op hem af. Hij bereidt zich nu ook voor op volgende week voor de race in Spa. Ik heb wel veel contact met hem en hij volgt alles via de app. Hij geniet ervan als ik het leuk heb. Dat is ons belangrijkste doel: plezier hebben."

De rallytoekomst van Jos Verstappen

Verstappen senior heeft de smaak te pakken en treedt dit raceseizoen nog vaker op in dergelijke wedstrijden. "We proberen dit jaar nog drie wedstrijden te rijden in België en één in Nederland. Daarna kijken we naar de plannen voor volgend seizoen. Het kan het WRC zijn, maar dat weet ik niet zeker. Het ligt eraan of ik het alleen moet doen. Het is namelijk het beste om het met z'n tweeën of drieën te doen", vervolgt de oud-coureur van onder meer Benetton, Arrows en Minardi, die merkt dat de rallysport intensief is. "Het kost veel tijd. Het hangt er ook vanaf of het in het programma past. Ik kan er de tijd wel voor maken, maar ik reis nog wel veel met Max en voor de Formule 1. Je moet het allemaal plannen en kijken of het past in de agenda."

Video: Het rallydebuut van Jos Verstappen