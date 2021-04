VIDEO: Leider WRC crasht op eerste proef Rally van Kroatië

Rovanperä begon als leider in het kampioenschap aan de derde ronde van het WRC-seizoen, nadat hij in de eerste ronden als vierde en tweede eindigde en bovendien negen punten pakte in de Power Stages. Na afloop van de eerste proef stond echter al vast dat de Fin van Toyota de leiding in het klassement niet behoudt. Na een razendsnelle tussentijd op de eerste proef ging Rovanperä de fout in, met als gevolg een zware crash. Zowel de rijder als navigator Jonne Halttunen konden ongedeerd uitstappen, maar de schade aan de Toyota Yaris WRC was dermate dat de Rally van Kroatië meteen afgelopen was voor het duo.

Na vier proeven is de leiding in de Kroatische ronde van het WRC-kampioenschap in handen van de Belg Thierry Neuville en navigator Martijn Wydaeghe. De rijder van Hyundai had 7,3 seconden minder nodig voor de vier etappes dan de snelste Toyota van Elfyn Evans en Scott Martin. Regerend wereldkampioenen Sébastien Ogier en Julien Ingrassia bezetten ondanks een lekke band de derde positie in het klassement, met 12,3 seconden achterstand op Neuville. De top-vijf wordt voltooid door Hyundai-duo’s Ott Tänak en Martin Järveoja, en Craig Breen en Paul Nagle.