VIDEO: WRC-bolides scheuren over Circuit Spa-Francorchamps

Na twee dagen rondgescheurd te hebben over de smalle plattelandsweggetjes rondom Ieper, verhuisde het hele WRC-circus zondagochtend naar het oosten van België. De achtste ronde van het WK-seizoen werd namelijk afgesloten op en rondom het circuit van Spa-Francorchamps. De WRC-coureurs reden onder andere over de smalle weggetjes rondom het circuit, maar ook het asfalt van Spa-Francorchamps zelf was het decor voor de WK Rally. Zo scheurden Thierry Neuville, Sebastien Ogier en co onder andere door de paddock en de La Source hairpin.

Uiteraard mocht ook Eau Rouge niet ontbreken in de afsluitende Power Stage, maar helemaal tot Raidillon reden de rallycoureurs niet. Halverwege keerden de auto’s namelijk linksom weer omlaag richting het rallycross-circuit van Spa-Francorchamps, waar de laatste meters van de rally op het onverharde werden afgelegd. Bekijk de bijzondere beelden van de rallybolides in actie op het circuit van Spa-Francorchamps bovenaan deze pagina.

De WRC-coureurs konden vorig jaar ook al kennismaken met een Formule 1-circuit. Toen werd het WK-seizoen afgesloten op en rondom het Italiaanse circuit van Monza.

