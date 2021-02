VIDEO: Tänak breidt voorsprong uit op dag 2 Arctic Rally Finland

Na de twee openingsetappes op vrijdag had Tänak al een voorsprong van zestien seconden opgebouwd naar nummer twee Craig Breen. Die voorsprong zou de Est op zaterdag tijdens zes etappes moeten verdedigen en daar slaagde hij heel behoorlijk in tijdens de twee ronden van drie proeven, die ’s ochtends en ’s middags werden verreden. Tänak pakte de zege in de eerste twee proef in de ochtend en na de servicebeurt pakte hij ook de eerste proef van de middag. Daarna vond hij een goed ritme en spaarde hij zijn banden, terwijl Kalle Rovanperä en Thierry Neuville de achtervolging inzetten.

Rovanperä begon als nummer drie en de beste Toyota-coureur aan de tweede dag en gedurende de dag wist hij Breen van de tweede positie te verdrijven. De Ier, die evenals Tänak in een Hyundai i20 Coupé WRC rijdt, zag na de zesde etappe ook Thierry Neuville aan hem voorbijgaan, waardoor hij terugviel naar de vierde positie. Die klassering zou Breen tot het eind van de dag vasthouden, tien seconden voor nummer vijf Elfyn Evans. Neuville zette intussen de achtervolging in op Rovanperä en met een ijzersterke laatste proef van de dag, waarin de Belg liefst twaalf seconden goedmaakte op de Fin, bedraagt zijn achterstand voor aanvang van de laatste twee proeven slechts 1,8 seconden.

Zevenvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier kende intussen een rampzalige zaterdag. De Toyota-rijder had niet het tempo van Tänak, Rovanperä en Neuville en bezette na zeven proeven de zesde positie, op meer dan een minuut van de leider. In de laatste proef van de dag ging het helemaal mis voor Ogier, die vijftig meter voor de finish van het parcours ging en er vervolgens voor koos om de auto uit te laten vallen. Op die manier geeft hij Toyota meer tijd om zijn auto en de afstelling ervan te prepareren voor de Power Stage op zondag, waar hij hoopt een aantal punten mee te sprokkelen. Door het wegvallen van Ogier bezet tienersensatie Oliver Solberg, zoon van voormalig wereldkampioen Petter, de zesde plaats in zijn eerste rally met een WRC-wagen van Hyundai.

Zondag wordt de Arctic Rally Finland, de tweede ronde van het World Rally Championship, afgesloten met twee proeven.