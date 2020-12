VIDEO: Ogier viert zevende wereldtitel WRC in Monza

Zaterdag ging WK-leider Elfyn Evans de mist in. Hij werd verrast door de sneeuw en ging met zijn Toyota de gracht in. Daardoor lag de weg breed open voor Ogier om zijn zevende wereldtitel in acht jaar tijd te pakken, en dat met drie verschillende constructeurs. Op een spannende slotdag was het dus vooral overleven voor Ogier en corijder Julien Ingrassia, wat in de moeilijke omstandigheden op en rond het circuit van Monza geen sinecure was.

Ogier hield wel stand en pakte zelfs de algemene overwinning met 13,9 seconden voorsprong op uittredend wereldkampioen Ott Tanak. De Est bleef nipt de andere Toyota van Dani Sordo voor, die op dik 15 seconden derde werd. De Finnen Esapekka Lappi en Kalle Rovanpera maakten de top-vijf vol.