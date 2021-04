VIDEO: Ogier op de openbare weg aangereden

Op de video is te zien dat Ogier met zijn Toyota Yaris van rijstrook probeert te veranderen, waarna hij wordt aangereden door een BMW die hem probeert in te halen. De botsing veroorzaakte aanzienlijke schade aan de kant van de bijrijder van Ogier's Toyota. Zowel Ogier als bijrijder Julien Ingrassia raakten bij het ongeval niet gewond, maar ze moesten wel herstelwerkzaamheden uitvoeren aan hun WRC-wagen. De technische delegatie van de FIA achtte de wagen na die werkzaamheden veilig genoeg om verder te rijden.

Toyota-baas Jari-Matti Latvala prees Ogier na het incident voor “het professionele en fantastische werk” dat de Fransman had geleverd. Ondanks de omvang van de schade bevestigde Latvala dat de auto zowel technisch als qua prestaties in orde is.

Ogier ging op de laatste dag van de Rally van Kroatië met bijna 7 tellen aan de leiding, maar zag zijn voorsprong op Toyota-teamgenoot Elfyn Evans teruggebracht tot ruim 4 seconden na de 17de etappe. Op de voorlaatste proef verloor Ogier de eerste plaats aan de Welshman. Er is nog één etappe te gaan, de 14 kilometer lang Powerstage. Evans heeft 3,9 seconden voorsprong op Ogier, met Thierry Neuville (Hyundai) op de derde plaats.

