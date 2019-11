Toyota onthult nieuwe line-up met Ogier als kopman

Ogier liet kortgeleden weten bij Citroën te vertrekken, de Franse firma kondigde kort daarna haar vertrek uit het WRC aan en noemde het vertrek van de stercoureur als voornaamste reden. In 2016 testte Ogier ook al met de Yaris, maar hij besloot destijds te verkassen naar M-Sport Ford. Nu heeft hij dan toch besloten om te verkassen naar de Japanse fabrikant. De Fransman heeft eenjarige deal gesloten omdat hij aan het eind van 2020 wellicht met pensioen gaat.

“Het is voor mij een eer om voor dit team te mogen rijden, ik was toe aan een nieuwe uitdaging en dit is een mooie”, zei Ogier. “We hebben aan het eind van 2016 al gesprekken gevoerd, destijds kwamen we er niet uit. Nu heb ik zin om te werken voor een iconisch merk als Toyota, bovendien mag ik samenwerken met mijn jeugdidool Tommi Makinen. Het plan is samen succesvol te worden en het wereldkampioenschap terug te veroveren.”

Makinen is behoorlijk opgetogen dat hij de zesvoudig wereldkampioen komend seizoen in zijn gelederen heeft. “Ik denk dat we hiermee een goede balans hebben in ons team. We gaan voor de grootste beker in het kampioenschap en bouwen zo door voor de toekomst. We weten hoe sterk Sebastien is en we kijken ernaar uit om met hem en zijn navigator Julien [Ingrassia] te werken. Dat we na een korte tijd al zo’n coureur hebben aangetrokken, laat zien wat we in korte tijd bereikt hebben met dit team.”

Evans werd vorige maand al in verband gebracht met de overstap naar Toyota en heeft een tweejarige deal getekend. De 19-jarige Rovanpera testte in juni al voor Toyota en maakte destijds grote indruk. Hij gaat komend seizoen alle WRC-wedstrijden rijden. Ott Tanak, die de WRC-titel dit seizoen pakte met Toyota, is overgestapt naar Hyundai. Jari-Mattia Latvala en Kris Meeke, die in 2019 eveneens voor Toyota reden, hebben nog geen nieuwe plek gevonden.

Met medewerking van David Evans