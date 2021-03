Dinsdagavond maakte Loeb op social media bekend dat hij met ‘pijn in het hart’ afscheid heeft moeten nemen van zijn navigator Elena, met wie hij 23 jaar samenwerkte. Het tweetal werd maar liefst negen keer wereldkampioen in het World Rally Championship. De afgelopen jaren kwamen de twee meermaals uit in de Dakar Rally, maar zonder succes. Dit jaar reed Loeb voor het eerst in dienst van Prodrive, dat met de BRX een nieuw wapen bouwde voor de Dakar. Na een paar dagen miserie verliet Loeb in de achtste etappe de wedstrijd toen hij zonder reservebanden stond.

Hoewel Loeb en Elena alles en iedereen de schuld gaven van het falen van hun Dakar-missie, vond men bij Prodrive dat Elena niet de geschikte navigator was voor Loeb. Dat is althans de lezing van de navigator, die dinsdagavond een uitgebreide video plaatste op social media. “Loeb-Elena in de Dakar, dit jaar, met BRX, met Prodrive, het was waardeloos! Dat was het. Ik kreeg vandaag een telefoontje van Seb waarin hij me vertelde dat we niet meer samen zouden werken in de Dakar. Dit was besloten omdat Prodrive mij niet goed genoeg vond, dat ik niet gemotiveerd was, dat ik niet genoeg ervaring had en dit jaar te veel navigatiefouten maakte… Elena kan niet navigeren! Hij is slecht en zorgt ervoor dat Loeb tijd verliest! Het spijt me, maar voor je zegt dat Elena de tijd van Loeb verspeelt, luister dan naar mij.”

'Jullie hebben een stuk stront afgeleverd'

Elena vervolgde zijn betoog en richtte zich rechtstreeks tot Prodrive. “Jullie hebben een stuk stront afgeleverd, die wagen is niet klaar om te winnen", fulmineerde hij, al ging hij daarmee voorbij aan het feit dat teamgenoot Nani Roma vijfde werd in het algemeen klassement. "Het team mist elke structuur, jullie hebben niet naar me geluisterd. Ik heb uren doorgebracht met mijn engineer JP en verteld wat er wel en niet moet gebeuren om de Dakar te winnen, om ervoor te zorgen dat de auto goed genoeg is. We kwamen aan en er is niet geluisterd naar het advies, of dat nu van mij, Nani Roma [de andere BRX-coureur] of Seb kwam. Jullie deden maar wat. Dat is normaal, dat is de filosofie, Prodrive [is] het beste team ter wereld, ‘we hebben alles gewonnen’…”

Daar bleef het niet bij. Elena gaf toe dat hij tijdens de Dakar een aantal fouten had gemaakt, maar vindt het niet eerlijk dat het team hem de verantwoordelijkheid in de schoenen schuift. “Het laatste wat jullie gewonnen hebben in het WRC was in 2003 met [Petter] Solberg”, vervolgde Elena. “Vanaf dat moment kwamen Loeb en Elena op het toneel. Dus, de Dakar, ik heb m’n zegje gedaan. Ik heb dit jaar een paar fouten gemaakt met de navigatie, maar dat heeft iedereen gedaan. Nu hebben jullie ervoor gezorgd dat er 23 jaar kameraadschap naar de vaantjes is. Jullie twijfelen aan ons, jullie drijven ons uit elkaar. Mijn antwoord is simpel: ‘Bravo’.”

Loeb benadrukte eerder al dat zijn vriendschap met Elena hetzelfde blijft. Aan het eind van de video reageert Elena op zijn kompaan: “Seb, ik heb niets tegen je en zal altijd achter je staan. Onze vriendschap blijft. Ik wens je succes met je nieuwe navigator. En de Engelsen, het Prodrive-team, jullie hebben er niets van begrepen.”