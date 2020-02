Neuville schenkt in elke WRC-rally aan goed doel

Neuville, die de voorbije drie seizoenen telkens tweede werd in het WRC, kondigde op zijn sociale media aan dat hij bij elke WK-rally 2.000 euro schenkt aan een goed doel in het organiserende land. Daar doet hij 2.000 euro bij als hij op het podium staat. Als hij de rally wint, schenkt hij 10.000 euro.

Dit weekend schiet het nieuwe seizoen op gang met de traditionele Rally van Monte Carlo. Neuville’s goede doel van deze manche is de Association Reves, een goed doel dat zieke kinderen helpt om hun droom te verwezenlijken. De stichting is gevestigd in het Franse Lyon.

“Ik ben heel blij dat ik iets ga doen wat ik al lang wilde doen. In 2020 zal ik bij elk WRC-evenement een lokale stichting steunen”, schreef Neuville op zijn Facebook-pagina. “Ik zal 2.000 euro doneren aan elke uitgekozen organisatie. Als ik op het podium sta zal ik dat bedrag verdubbelen. Als ik win, vervijfvoudig ik het met een donatie van 10.000 euro. Voor de Rally van Monte Carlo wil ik de Franse Association Reves helpen, dat zwaar zieke kinderen de kans geeft om hun grootste dromen te verwezenlijken. Ik nodig je uit om een kijkje te nemen naar het fantastische werk dat ze doen."

Het zou best kunnen dat Neuville meer dan het minimum van 2.000 euro zal schenken, want hij komt in de Rally van Monte Carlo doorgaans goed uit de verf. Vorig jaar werd hij tweede achter Sebastien Ogier. Dit jaar krijgt de Belg concurrentie uit eigen team met de komst van wereldkampioen Ott Tanak. “Het is een heel lastig evenement. De bandenkeuze is cruciaal”, vervolgde Neuville. “Het is een moeilijk evenement om aan deel te nemen. Er is veel onzekerheid en je hebt goede nota’s nodig en nauwkeurige informatie over het weer. Met het hoogteverschil tussen de proeven is het belangrijk om geconcentreerd te blijven. De omstandigheden veranderen voortdurend. Het gevaarlijkste is ijzelvorming. We weten ondertussen welke secties in de schaduw liggen en dus glad zullen zijn, maar de Monte zorgt altijd voor verrassingen."

Gerelateerde video