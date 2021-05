De Belg Thierry Neuville staat al sinds 2014 onder contract bij het Zuid-Koreaanse team, de Est Ott Tänak kwam begin 2020 over van Toyota. Het in Duitsland gevestigde Hyundai won de afgelopen twee seizoenen de constructeurstitel in het wereldkampioenschap rallyrijden en staat in het huidige seizoen – na drie rally’s – tweede achter Toyota.

Hyundai laat weten dat het met de nieuwe contracten “de toewijding van Hyundai Motorsport aan het WRC” bevestigt en “stabiliteit en continuïteit voor de toekomst” wil bieden. Beide coureurs zullen "een cruciale rol spelen" bij de ontwikkeling van de nieuwe Rally1-auto voor het nieuwe hybride tijdperk van het WRC. Het prototype, dat is gebaseerd op de Hyundai i20 N, gaat binnenkort de testfase in.

De 32-jarige Neuville is uiteraard blij al zo vroeg in het seizoen zekerheid te hebben over zijn toekomst. “Het was mijn bedoeling om het avontuur in het World Rally Championship voort te zetten met Hyundai Motorsport en ik ben blij dat ik een meerjarig contract kan tekenen met het team dat mijn tweede familie is geworden.” Ook Tänak is meer dan tevreden met zijn nieuwe contract. “In de afgelopen twee jaar heb ik de inzet van het team gezien en hun vastberadenheid om te slagen en ik ben er zeker van dat iedereen zijn grenzen zal blijven verleggen.”

Lees meer over de hybride plannn van de WRC: De toekomst van het WRC: Chinese fabrikanten, hybrids en spectaculaire actie