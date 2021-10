Neuville wint WRC-ronde Spanje, Evans houdt titelstrijd spannend

Evans ging op vrijdag nog aan de leiding, maar met acht achtereenvolgende etappezeges nam Neuville de koppositie over. Aan het eind van de dag was de voorsprong zo’n zeven tienden op Neuville, op zaterdag bouwde de Belg die voorsprong met co-piloot Martijn Wydaeghe steeds verder uit. Op zondag was Neuville ook op geen fout te betrappen waardoor hij de overwinning pakte met een voorsprong van maar liefst 24 seconden. Toch werd het zondagmiddag nog even spannend bij de start van de Power Stage toen Neuville moeite had om zijn wagen aan de praat te krijgen. Uiteindelijk slaagde het en kon hij ook die laatste proef nog succesvol afsluiten.

Met de tweede plaats heeft Evans ervoor gezorgd dat de WRC-titelstrijd pas volgende maand tijdens de Rally van Monza beslist kan worden. Evans werkte een solide weekend af en bezweek niet onder de druk die hem van achteren opgelegd werd. Dani Sordo nam de derde plek in de Rally van Spanje op de laatste dag over met drie etappezeges. Hij was Sebastien Ogier daarmee te snel af. Ogier eindigde als vierde en maar gaat nog altijd aan de leiding in het kampioenschap. In de WK-stand is het verschil nu zeventien punten in het voordeel van de Fransman. Wel kreeg Ogier aan het eind van de dag nog een boete voor een verkeersovertreding. Hij gehoorzaamde niet toen een lokale politieagent hem staande wilde houden. Voor dat vergrijp kreeg Ogier een boete van 2.000 euro.

Kalle Rovanpera eindigde in de Rally van Spanje op de vijfde plek voor M-Sport-coureur Gus Greensmith. Oliver Solberg eindigde als zevende voor WRC-debutant Nil Solans.

De Rally van Monza staat van 18 tot en met 21 november op het programma. Het is de finale van het WRC-seizoen.

Uitslag WRC Rally van Spanje