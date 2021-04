VIDEO: Rally van Kroatië gaat ondanks ongeval naar Ogier

Het resultaat betekent dat Ogier de leiding overneemt in het kampioenschap. Dat had hij na de seizoensopener in Monaco al in handen, maar moest hij na de Arctic Rally in Finland afstaan aan Kalle Rovanpera. Neuville blijft in dat kampioenschap tweede.

Evans had zondagochtend het initiatief genomen, met een overwinning in de eerste proef. Hij verkleinde daarmee het gat naar Ogier tot 4,3 seconden. De Fransman had zelf ondertussen problemen opgelopen op de openbare weg. Op weg naar de openingsetappe was zijn Toyota Yaris aangereden door een lokale automobilist waardoor er enige herstelwerkzaamheden uitgevoerd moesten worden. De schade kon worden hersteld, maar Ogier werd in de volgende – tweede etappe – derde achter Evans en Neuville. Ogier moest op dat moment de leiding in het klassement aan Welshman Evans afstaan.

De derde proef van de dag werd een prooi voor Neuville, voor Evans en Ogier. De top drie was elkaar nu tot op 8 seconden genaderd, met daarachter Ott Tänak in de tweede Hyundai. In de Powerstage moest de Est als eerste van start, maar hij had moeite met het vuil op het parcours. Ook Neuville slaagde er niet in om tijd goed te maken, een modderpoel zorgde zelfs voor tijdverlies. Ogier was als volgende aan de beurt de volgende. Hij gaf alles en kwakte zijn Yaris bijna tegen een huis, maar was voorlopig de snelste. Evans kwam vervolgens als laatste aan de beurt. Door een trage openingssector werd zijn voorsprong op Ogier ineens een stuk kleiner. Hij won tijd terug in de tweede sector, maar in het laatste deel ging het alsnog mis voor hem. Hij schoot even van het parcours en kwam uiteindelijk zes tienden tekort op Ogier.

Die kon na afloop zijn geluk niet op. “Ik dacht dat het niet genoeg zou zijn. Het lijkt erop dat het op de laatste meters aan is gekomen en dat misschien die laatste fout van Elfyn ons de overwinning heeft bezorgd. Het team heeft het hele weekend geweldig werk geleverd. Natuurlijk is het nu best emotioneel, zeker na het probleem van vanmorgen. Ik was blij dat ik nog in de race zat en nu dit kon pakken. Dit is de reden waarom we deze sport doen, voor deze emotie.”

Het WRC-seizoen gaat eind mei verder met de Rally Portugal.

Uitslag WRC Rally van Kroatië