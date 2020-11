Ogier stelt pensioen uit en blijft bij Toyota voor 2021

Eigenlijk was Ogier van plan om na afloop van het seizoen 2020 met rallypensioen te gaan, maar het coronavirus zorgde ervoor dat hij opnieuw over dat voornemen is gaan nadenken. Vrijdag bevestigde hij dan ook dat hij nog een jaar aan de samenwerking met Toyota vastplakt. Ogier voegde zich begin 2020 bij Toyota na een teleurstellend seizoen met Citroën in 2019. Na zes opeenvolgende wereldtitels tussen 2013 en 2018 met Volkswagen en M-Sport Ford moest hij de winst in het kampioenschap laten aan Ott Tanak, zelf werd hij derde in de titelstrijd.

Bij Toyota heeft Ogier bewezen nog steeds bij de wereldtop te horen: met nog één ronde te gaan in het kampioenschap bezet hij de tweede plek, op veertien punten van leider Elfyn Evans. De verrichtingen in het eerste seizoen van de samenwerking geven hem voldoende vertrouwen om nog een jaar met elkaar verder te gaan. “We hebben een kort seizoen gehad met maar weinig rally’s, maar dat was voor mij genoeg om te zien dat ik geniet van de samenwerking met het team en van het rijden in deze auto”, vertelde Ogier, die toegeeft dat het coronavirus een belangrijke reden voor hem is om nog een jaar door te gaan.

“Dit was aanvankelijk niet mijn plan, maar het is voor iedereen op deze planeet een bijzonder jaar. Het feit dat ik net als de meeste mensen thuis veel tijd heb doorgebracht dit jaar, werkte ik niet het laatste seizoen af wat ik verwacht had. Het is ook niet leuk om mijn carrière met zo’n vreemd seizoen af te sluiten. Dat was absoluut dus een van de redenen om van gedachten te veranderen over mijn pensioen. Het plan is om in 2021 te blijven pushen en hopelijk een beter, normaler seizoen te hebben waarin ik voor een laatste wereldtitel wil gaan.”

Door de aankondiging heeft Toyota de line-up voor 2021 rond. Evans en Kalle Rovanpera hebben allebei nog een contract voor 2021.