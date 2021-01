Ogier stevent af op historische zege in Rally van Monte Carlo

Ogier greep vrijdag de leiding in het klassement, maar liep later op de dag een lekke band op, waardoor Elfyn Evans de eerste positie in de tussenstand kon overnemen. De Fransman zakte door het malheur weg naar de derde stek, maar maakte vervolgens veel indruk in de laatste etappe van de dag door een verschil van 23 seconden terug te brengen naar zeven seconden.

Op zaterdag zette de Toyota-rijder zijn opmars voort. In de eerste proef van de dag, een rit van achttien kilometer, was Ogier bijna achttien seconden sneller dan merkgenoot Evans, waarmee hij op gedecideerde wijze de leiding in het klassement heroverde. In de volgende etappe had Ogier het zwaar op het ijzige sneeuw en werd hij slechts zesde, maar Evans verzuimde te profiteren door nog eens vier seconden langzamer te gaan dan de zevenvoudig wereldkampioen. Deze proef werd een prooi voor de winnaar van vorig jaar, Hyundai-rijder Thierry Neuville. In de derde en laatste etappe van de dag was Evans de rapste, maar Ogier hield het verschil beperkt tot iets meer dan een seconde, zodat hij zondag met een voorsprong van dertien seconden aan de slotdag van de Rally van Monte Carlo begint.

Ott Tanak stond bij het ingaan van de dag derde in het klassement, maar liep tot twee keer toe een lekke band op. Doordat hij maar één reserve mee had in zijn Hyundai, volgde na de tweede maal een lange rit terug naar het servicepunt. Daar aangekomen constateerde de organisatie dat er niet voldoende rubber meer op de velg zat, met als uiteindelijke resultaat dat Tanak uit de rally ligt. Achter Ogier en Evans is het nu Kalle Rovanperä, ook Toyota, die de derde plek in de tussenstand in handen heeft. Neuville en zijn nieuwe bijrijder Martijn Wydaeghe volgen op de vierde plaats. Hun achterstand bedraagt iets meer dan een minuut.

Ogier schreef de Rally van Monte Carlo eerder in 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 op zijn naam. Hij deelt het record voor de meeste overwinningen in deze rally momenteel met Sebastien Loeb, die in 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012 en 2013 aan het langste eind trok. De 37-jarige rijder uit Gap kan zondag dus de eerste worden die de Rally van Monte Carlo voor de achtste keer wint.

Tussenklassement Rally van Monte Carlo:

VIDEO: Hoogtepunten van de achtste en negende etappe