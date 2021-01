Ogier vestigt record met achtste eindzege in Rally van Monte Carlo

Vrijdag kreeg Ogier de leiding voor het eerst in handen tijdens de 89ste editie van de Rally van Monte-Carlo, de traditionele openingswedstrijd van het WRC-seizoen. Hij sloot die dag door technisch malheur af op de tweede plaats, waarna hij zaterdag tijdens de eerste etappe meteen de leiding overnam van Evans. Uiteindelijk hield Toyota-rijder Ogier na de zaterdag een marge van 13 seconden over ten opzichte van zijn teamgenoot, terwijl Kalle Rovanperä op een minuut achterstand het trio Toyota’s aan het front completeerde.

Op zondag stonden er nog vier klassementsproeven op het programma en Ogier begon goed door meteen de twaalfde etappe te winnen, op slechts 0,7 seconden gevolgd door Thierry Neuville. Belangrijker was echter dat Evans acht seconden toegaf, waardoor Ogiers marge groeide tot 21 seconden. In de door Hyundai-rijder Neuville gewonnen dertiende proef snoepte de Brit 1,3 seconden van zijn achterstand op de regerend kampioen af, die in de voorlaatste proef de genadeklap uitdeelde door wederom te winnen en Evans wederom op acht seconden te rijden. Zo begon Ogier met bijna een halve minuut voorsprong aan de vijftiende en laatste proef, de Power Stage, waarop de Fransman ook de snelste was en zich zodoende van vijf extra kampioenschapspunten verzekerde.

De winst in Monaco ging dus voor de achtste keer naar Ogier, die eerder in 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 de sterkste was in en rond het prinsdom. Met overwinning acht verbeterde hij het record dat hij tot nu moest delen met zijn illustere landgenoot Sebastien Loeb en tevens bereiken hij en navigator Ingrassia een mijlpaal met hun vijftigste WRC-zege. Evans en bijrijder Scott Martin moeten genoegen nemen met de tweede plaats in het eindklassement, terwijl Neuville en bijrijder Martijn Wydaeghe voorkomen dat Toyota de gehele top-drie bezet in de rally: op ruim 1 minuut en 13 seconden wordt de Belg derde, terwijl Rovanperä en navigator Jonne Halttunen na een matige twaalfde etappe genoegen op de vierde positie eindigen. De top-vijf wordt gecompleteerd door de tweede Hyundai van Dani Sordo en Carlos del Barrio.

Door zowel de rally als de afsluitende Power Stage te winnen heeft Ogier na de eerste race van het WRC-seizoen het maximale aantal van 30 punten behaald. Daarmee heeft hij een voorsprong van negen punten op Evans. Neuville staat derde met zeventien punten, een puntje meer dan Rovanperä. Het twaalf races tellende seizoen gaat tussen 26 en 28 februari verder met de Arctic Rally Finland.

Uitslag WRC Rally van Monte Carlo 2021