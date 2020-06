Retro: De WRC-kampioenen van de jaren '80

In ‘Rallykampioenen van de jaren ‘80’ wordt het verhaal van een berucht tijdperk in het WRC verteld. Met verhalen over de meeslepende gevechten, geweldige beelden van legendarische wedstrijden zoals de RAC, Monte-Carlo en de 1000 Lakes Rally. We bekijken hoe teams en coureurs zich wisten te onderscheiden in dit tijdperk en hoe ze uitgroeiden tot legendarische namen.

De wagens die in de jaren ’80 te zien waren zijn voor veel fans net zo belangrijk als de coureurs van die tijd. Met iconische wagens als de Audi Quattro, Sierra Cosworth, Toyota Celica en Lancia Delta, maar ook de Groep B-wagens als de Peugeot 205 T16, de Metro 6R4, Lancia S4 en Ford RS200. Ook kijken we in dit programma terug op enkele grote namen uit de jaren ’80. Michelle Mouton was de eerste vrouw die een WRC-evenement op haar naam schreef, ook passeert Markku Alen de revue. Deze getalenteerde Fin was in 1986 enkele dagen wereldkampioen.

‘Rally Champions of the 1980s’ is een video uit het uitgebreide archief van Duke Classic Videos. Met een abonnement op Motorsport.tv kun je talloze uren aan exclusief historisch beeldmateriaal terugkijken: https://motorsport.tv/channel/duke-classic-videos/79