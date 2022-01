Donderdag trapte het World Rally Championship 2022 af met de eerste twee proeven van de Rally van Monte Carlo. De proeven draaiden uit op een mooie strijd tussen achtvoudig winnaar Sébastien Ogier en zevenvoudig winnaar Sébastien Loeb, waarbij eerstgenoemde een klein voordeel had. Vrijdagochtend kreeg de rally een vervolg met de derde proef, maar dat werd meteen op spectaculaire wijze het einde van de rally voor M-Sport Ford-rijder Adrien Fourmaux en zijn navigator Alexandre Coria.

Fourmaux schatte een korte linkerbocht niet helemaal goed in en gleed daardoor aan de rechterkant van de weg tegen een stenen wand aan. De Ford Puma WRC ging door de impact meerdere keren over de kop en dook vervolgens een ravijn in, waarna de auto zo’n dertig meter lager pas tot stilstand kwam. De gloednieuwe wagen werd door het ongeluk gereduceerd tot schroot, maar wonder boven wonder konden Fourmaux en Coria allebei ongedeerd uit het wrak klimmen. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor de nieuwe en versterkte rolkooi, die vanaf dit jaar gebruikt wordt in het WRC.

Voor Fourmaux zit de WRC Rally van Monte Carlo erop na het angstaanjagende ongeluk, de overige deelnemers werkten later in de ochtend nog de proeven 4 en 5 af. Alle drie de proeven werden een prooi voor Loeb en zijn navigator Isabelle Galmiche in een van de andere Ford Puma’s van M-Sport. Hierdoor heeft hij de leiding in het klassement overgenomen van Ogier, die nu tegen dertien seconden achterstand aankijkt. De Toyota-coureur moet hierdoor ook teamgenoot Elfyn Evans voor zich dulden.

In onderstaande video is te zien hoe Fourmaux en Coria in het ravijn zijn beland.