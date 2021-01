Rally van Ieper vervangt Rally GB op WRC-kalender 2021

De veeleisende rally van Ieper op de smalle asfaltwegen rond de West-Vlaamse stad is al jaren een vaste waarde op de Europese rallykalender met manches in onder meer de Intercontinental Rally Challenge en het Europees kampioenschap. Vorig jaar leek Ieper zich dankzij een herziene WRC-kalender al te mogen opmaken voor een debuut in het wereldkampioenschap, maar door COVID-19 ging de manche alsnog niet door.

Ieper is er dit jaar in augustus - een exacte datum is nog niet bekend - wel aan de beurt na het afhaken van de Rally van Noord-Ierland. Door het coronavirus kon het budget van de Noord-Ierse rally niet gegarandeerd worden. "Ieper is al meer dan een halve eeuw een populaire hoeksteen van de Europese rally", aldus WRC-promotor Jona Siebel. "Het wordt een van de pittigste uitdagingen en ik ben erg blij dat het WRC eindelijk België kan bezoeken.

Daar voegde FIA rallydirecteur Yves Matton aan toe: "Dit is een kans voor de Rally van Ieper om in te vallen na de poging van vorig jaar. Het evenement zal het DNA van de rally trouw blijven met een route die Ieper linkt met Spa-Francorchamps, twee iconische plaatsen in de Belgische autosport. Ik kijk er heel erg naar uit."

Ieper wordt in principe de negende afspraak op de WRC-kalender 2021 tussen de rally's van Finland en Chili. Het is echter maar zeer de vraag of de twaalf geplande manches allemaal kunnen doorgaan zoals gepland. De tweede afspraak in Zweden werd al afgelast, maar de Rally van Monte Carlo gaat later deze maand voorlopig nog wel door als openingsmanche van het seizoen 2021.