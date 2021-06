Tanak aan kop na voortvarende start op Sardinië

Tanak zette vrijdagochtend al meteen de toon door de eerste vier proeven op het Italiaanse gravel stuk voor stuk als snelste af te leggen. In de middag maakte hij opnieuw gebruik van zijn gunstige startpositie en schreef hij nog een klassementsproef op zijn naam, om de dag uiteindelijk met 19,4 seconden voorsprong als leider af te sluiten.

VIDEO: De hoogtepunten van de vrijdagochtend op Sardinië

De openingsdag werd gedomineerd door Hyundai. In de drie proeven waar Tanak niet de snelste was ging de eer namelijk naar stalgenoten Dani Sordo en Thierry Neuville. Sordo, tweevoudig winnaar van de WK Rally op Sardinië, eindigde de dag als tweede. De Spanjaard verloor de tweede plek kortstondig aan Sebastien Ogier, maar wist die met een snelste tijd in de zesde klassementsproef al snel weer terug te pakken. Door ook de snelste tijd te rijden in de voorlaatste proef van de dag sloeg hij nog een aardig gaatje naar de titelverdediger, die na de vrijdag derde staat met zijn Toyota.

De achterstand van Ogier op Tanak bedraagt al meer dan een halve minuut, al was de Toyota-coureur achteraf wel tevreden aangezien hij vrijdag het parcours moest openen: “Het was een hele goede dag voor ons, we mogen hier blij mee zijn”, aldus Ogier. “Ik had geen schijn van kans in het gevecht met Ott, maar het feit dat ik Elfyn [Evans] en Thierry [Neuville] voor wist te blijven is voor ons natuurlijk heel goed.”

Neuville geplaagd door lekke band

Neuville werd in de voorlaatste proef geplaagd door een lekke rechterachterband, wat de Belg veel tijd heeft gekost. De Hyundai-rijder verloor daardoor de vierde plek aan Evans, om vervolgens in de achtste proef exact dezelfde tijd te klokken als stalgenoot Sordo, waarmee beide Hyundai-rijders de etappe als snelste af wisten te sluiten. Het leverde Neuville aan het einde van de dag de vijfde plek op, +1.03 minuut achter Tanak.

Zaterdagochtend gaat de WK Rally van Sardinië verder. Op de tweede dag staan er opnieuw acht klassementsproeven op het programma.

Stand WRC Rally Sardinië na acht klassementsproeven