Neuville nieuwe leider in de Rally van Turkije

Sebastien Loeb ging na de eerste dag aan de leiding, maar gokte verkeerd wat betreft de bandenkeuze. Loeb ging voor de zachtere compound, maar dat bleek niet de juiste keuze. De Fransman zakte in het klassement terug tot 33,2 seconden achterstand op merkgenoot Neuville. WK-leider Sebastien Ogier profiteerde juist namens Toyota. Hij won de eerste twee ritten van de dag en nam zelfs even de leiding in de wedstrijd over. Neuville ging vervolgens in de laatste proef van de ochtend in de aanval en maakte zijn achterstand op Ogier enigszins goed.

In de middag ging het spel dan definitief op de wagen nadat Ogier getroffen werd door problemen met zijn transmissie en bovendien een lekke band had. Neuville had het daarentegen beter naar zijn zin en pakte gedurende de middag een voorsprong van 22 seconden. In het vervolg wist Ogier nog iets van zijn achterstand goed te maken, maar Neuville wist zijn voorsprong aan het eind van de dag uit te breiden tot 33,2 seconden.

Zondag staan er nog eens vier proeven op het programma waarin Neuville dus een aanzienlijke voorsprong verdedigt ten opzichte van Ogier en Loeb. WK-leider Ott Tanak viel zaterdag uit na een crash in de ochtendroute.

Uitslag WRC Rally van Turkije - Stand na dag 2