Morbidelli doet met Hyundai mee aan WRC-finale in Monza

Door het coronavirus wordt het seizoen van het wereldkampioenschap rally volgende maand afgesloten met de Rally van Monza. Normaal gesproken was Valentino Rossi een van de vaste gasten, hij heeft het evenement zeven keer op zijn naam geschreven. Tijdens de WRC-finale komt zijn pupil Morbidelli uit in de WRC3-klasse met een i20 R5 van Hyundai Rally Team Italia

“Ik vind het fantastisch dat ik de kans krijg om mee te doen in een ronde van het WRC”, zei Morbidelli. “Dit is een geweldige kans om me te meten met de beste coureurs ter wereld, maar wel in een compleet andere sport. Dit gaat leuk worden, ik moet heel veel leren en het wordt niet eenvoudig om me in korte tijd aan te passen. Ik hoefde niet lang na te denken toen Matteo Ballarin [WITHU-president] me belde met het voorstel. Dit zijn van die kansen die je niet vaak krijgt. Ik zal een spoedcursus van Umberto Scandola krijgen om zo goed mogelijk klaar te zijn voor de eerste test.”

Morbidelli beleefde dit seizoen zijn doorbraak in de MotoGP. Hij scoorde al drie overwinningen voor Petronas Yamaha SRT en heeft in het slotweekend alle kans om de tweede plaats in het eindklassement veilig te stellen. Valentino Rossi komt naar verwachting niet in actie tijdens de Monza Rally. Hij verklaarde recent ‘geen plannen’ te hebben om deel te nemen.