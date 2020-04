Heroes: Het treurige einde van de WRC-carrière van Michele Mouton

Mouton, de meest succesvolle vrouwelijke rallycoureur uit de historie, moet door een technisch probleem met haar Peugeot 205 T16 noodgedwongen opgeven in de Corsicaanse WRC-ronde van 1986. Naar later bleek was dat haar laatste WK-rally. Een dag later kwamen Lancia-rijders Henri Toivonen en copiloot Sergio Cresta om het leven. Dat was het begin van het einde voor de Groep B-machines.

“Na de eerste dag wist ik dat ik op mijn best was”, zei Mouton in de film. “Ik stond op de derde plaats algemeen [achter Toivonen en Bruno Saby] maar ik kreeg een probleem met de versnellingen en moest opgeven. Voor mij was dat echter de beste rally. Daarna wist ik, als ik door zou gaan in de sport, dat ik mijn familieleven zou gaan mislopen. Ik was 35. Het was voor mij duidelijk. Ik zei tegen Fredrik [Johnsson], mijn partner in die tijd: ‘Dit is het einde voor mij’. Ik stopte op dat moment en heb er nooit spijt van gehad, want een jaar later werd mijn dochter Jessie geboren. Het was dus het juiste moment.”

Mouton stopte aan het einde van het jaar, maar niet voordat ze het Duitse kampioenschap gedomineerd had. Ze schreef als eerste vrouw een grote rallytitel op haar naam, en dat op de piek van die uitdagende tijd. Vervolgens richtte ze samen met Johnsson de Race of Champions op, als eerbetoon aan Toivonen.

Pandey, die ook de prijswinnende film Senna schreef, vertelt in Motorsport Heroes in 111 minuten het levensverhaal van vier racelegenden.

Om de volledige film te kijken meld je je aan voor Motorsport.tv voor 4,50 euro per maand.

Je kunt ook de hoogtepunten van de tragische Rally van Corsica 1986 op Motorsport.tv bekijken.